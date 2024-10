Com milhares de pessoas, Gilvan encerra campanha com festa histórica no Paço

Gilvan encerrou a campanha para prefeito de Santo André com uma festa histórica neste sábado (5). Ao lado do prefeito Paulo Serra, da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra, da candidata a vice-prefeita Silvana Medeiros e da sua esposa, Jéssica Roberta, ele reuniu milhares de apoiadores no Paço Municipal para fazer um balanço da campanha e agradecer pelo empenho durante todo o processo eleitoral.

Divulgação

“Fizemos uma campanha linda, sem agredir nenhum adversário, sem provocar ninguém e apresentando propostas que vão mudar a vida dos andreenses. Essa é a marca da gestão do prefeito Paulo Serra e será a da nossa gestão. Tenho certeza que o andreense vai saber escolher o candidato melhor preparado para assumir a administração da cidade”, comentou Gilvan.

O prefeito Paulo Serra elogiou o desempenho de Gilvan durante a campanha. “Foi um candidato comprometido e que andou por todos os cantos da cidade apresentando propostas e conversando com as pessoas. Não precisou falar mal de nenhum adversário e fez uma campanha limpa, que nos encheu de orgulho. Foi o cara que escolhemos para continuar o trabalho que realizamos”, comentou o prefeito Paulo Serra.

Divulgação

A primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra agradeceu o apoio da população. “Muito lindo ver esse tanto de gente que apoia o nosso projeto. Uma verdadeira onda azul que cobriu essa cidade. Estamos muito confiantes em decidir essa eleição no primeiro turno”, discursou Ana Carolina.

A candidata a vice-prefeita, Silvana, fez um discurso emocionado. “Há um ano eu estava em um leito de hospital e hoje estou andando por todos os cantos da cidade. Estou muito feliz e confiante. Vai dar certo de novo”, pontuou Silvana Medeiros.