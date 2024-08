Com Michael fora, Flamengo poderá inscrever outros reforços na Libertadores

O Flamengo recebeu uma péssima notícia com a lesão na coxa de Michael, que deixará o atacante fora de combate por cerca de dois meses. No entanto, o desfalque vai possibilitar que o clube inscreva todos os outros três reforços nas quartas de final da Libertadores.

O QUE ACONTECEU

O Fla precisaria deixar um reforço fora da competição. Isso porque as equipes só podem fazer três alterações na lista da próxima fase e o clube acertou com quatro novos jogadores.

Charly Alcaraz, Gonzalo Plata e Alex Sandro foram os outros nomes contratados. Nenhum deles estreou pelo clube ainda e o lateral-esquerdo foi o primeiro a sair no BID.

O clube pode fazer as mudanças até o dia 9 de setembro. A certeza é que Victor Hugo, emprestado para o Goztepe, da Turquia, vai deixar a lista. O Fla tem 49 nomes inscritos.

Caso avance para a semifinal, o Flamengo espera inscrever Michael. Nesta fase, são mais três mudanças. O atacante tem previsão de permanecer dois meses fora. Conforme a recuperação, a tendência é que ele possa jogar.

O Flamengo enfrenta o Peñarol. O jogo de ida, no Maracanã, será em 19 de setembro, às 19h (de Brasília), enquanto a volta, no Campeón del Siglo, acontece dia 26, no mesmo horário. As semifinais estão previstas para as semanas de 23 e 30/10.

Na Copa do Brasil, apenas Michael poderia entrar em campo, mas não vai. Ele foi o único regularizado até a véspera da partida contra o Bahia, quando terminava o prazo de inscrição para as quartas. Os outros três só podem jogar uma eventual semifinal.

VEJA OS INSCRITOS DO FLAMENGO NO MOMENTO

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Lucas Furtado, Dyogo Alves e Caio Barone

Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, David Luiz, Cleiton, Iago, Carbone, João Victor e Da Mata

Laterais-direitos: Varela, Wesley, Daniel Sales e Lucyan

Laterais-esquerdos: Ayrton Lucas, Viña, Zé Welinton e Germano

Volantes: Erick Pulgar, Allan, Rayan Lucas, Igor Jesus, Evertton Araújo, Caio Garcia, Daniel Rogério e Luis Aucélio

Meias: Gerson, Arrascaeta, De la Cruz, Lorran, Victor Hugo, Fabiano, Guilherme e João Alves

Atacantes: Luiz Araújo, Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, Carlinhos, Bruno Henrique, Matheus Gonçalves, Shola, Wallace Yan, Felipe Teresa e Adriel