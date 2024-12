Com megaestrutura e presença de famosos, Ludmilla agita o RJ com a turnê Numanice

O Numanice, reconhecido como um dos eventos mais prestigiados do showbiz, não apenas levou o pagode a novos patamares, mas também reforçou seu compromisso com o impacto social em cada cidade que passou. O projeto criado por Ludmilla, a maior artista preta da América Latina e uma das responsáveis pela revolução do gênero na última década, realizou no último domingo (8) o segundo show de sua terceira edição no Rio de Janeiro. A apresentação foi especialmente significativa, já que aconteceu no “quintal de casa” da cantora.

Com participações de Sorriso Maroto, Dennis, Vitinho, Wenny e o cantor nigeriano Asake, com quem Ludmilla lançou recentemente a música “Whine”, o show foi transmitido, a partir de 17h, no canal da estrela no YouTube, com a apresentação de Foquinha e Valentina Bandeira, além das participações de Silvana Oliveira e Ramana Borba. A transmissão foi destaque nos telões da Times Square, em Nova York.

No sábado (7), Ludmilla contou com a participação especial de Rael, MC Carol, MC Maneirinho, Gamadinho e Brunna Oliveira no palco. Um dos momentos mais emocionantes de ambas as apresentações foi a aparição de Bruna Gonçalves, esposa de Ludmilla, nas músicas “Maliciosa” e “Maldivas”. Bruna, que está grávida do primeiro filho do casal, foi recebida com muito carinho e emoção pelo público. A gravidez foi anunciada durante o show em São Paulo, no último mês.

Em 2024, a turnê Numanice 3 se estabeleceu como um dos espetáculos mais grandiosos da música brasileira, reunindo multidões e redefinindo os padrões de produção no entretenimento nacional. Com mais de 3,5 bilhões de streams somados ao longo de sua trajetória e 600 milhões de streams apenas na terceira edição do projeto, Ludmilla alcançou marcas que a colocam entre as maiores artistas do Brasil e do mundo.

Mais do que uma celebração musical, o Numanice também é um agente de transformação social. O portal apurou que, até agora, a turnê atual arrecadou mais de 14 toneladas de alimentos, destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade, e gerou mais oito mil empregos diretos e indiretos, reforçando o compromisso da artista com o impacto positivo em cada cidade visitada.

Desde a sua criação, mais de 500 mil pessoas já prestigiaram o espetáculo, e o faturamento estimado é de R$ 185 milhões , consolidando o projeto como um marco histórico para a indústria do entretenimento, mesmo ainda estando apenas na metade da terceira turnê.

Ludmilla também segue quebrando barreiras como a artista pop mais consumida no Spotify Brasil em 2024, consolidando-se como a maior artista preta da América Latina. Com mais de 7 bilhões de streams acumulados em sua carreira, ela ocupa o 6º lugar no ranking global das mulheres pretas mais ouvidas, ao lado de ícones como Beyoncé, Rihanna e Nicki Minaj.

Numanice 3 não é apenas um show; é uma experiência que celebra a música, a diversidade e o impacto social, elevando o pagode a um nível jamais alcançado e colocando Ludmilla no templo dos maiores artistas do país.

Ludmilla segue quebrando barreiras e alcançando marcas impressionantes. O Spotify divulgou nesta quarta-feira (4) os destaques de sua Retrospectiva 2024, confirmando Ludmilla como a artista pop mais consumida na plataforma no Brasil neste ano. O top 3 do gênero é completado por Luísa Sonza, em segundo lugar, e Anitta, na terceira posição.

O marco coroa um ano de grandes conquistas para Ludmilla, que, em agosto, ultrapassou a marca de 1 bilhão de streams no Spotify em 2024, consolidando-se como a maior artista preta da América Latina. Com mais de 7 bilhões de reproduções acumuladas ao longo da carreira, a cantora ocupa a 6° posição global entre as mulheres pretas mais ouvidas, ao lado de ícones como Rihanna, SZA, Nicki Minaj, Doja Cat e Beyoncé.

Entre os lançamentos de destaque está o álbum Numanice #3, que já acumula mais de 300 milhões de streams no Spotify. Aclamado pela crítica e pelos fãs, o trabalho trouxe sucessos como “Maliciosa,” “Saudade da Gente,” “A Preta Venceu” e “Falta de Mim.” A estreia da turnê Numanice em Salvador foi um evento histórico, reunindo mais de 30 mil pessoas que cantaram todas as músicas do início ao fim.

Além disso, Ludmilla ampliou seu repertório em 2024 com lançamentos de peso, como “Piña Colada,” em parceria com Ryan Castro, e “Macetando,” ao lado de Ivete Sangalo, que alcançou o primeiro #1 de Ivete na plataforma. O Lud Session #4, em colaboração com IZA, também marcou o ano como um dos grandes momentos da música pop nacional.

Recentemente, Ludmilla lançou “Sua Preferida” com Kevin O Chris e WIU, e ainda colaborou em trabalhos de Matheus e Kauan, Nyno Vargas, MC Daniel e Kehlani, ampliando sua presença em diferentes gêneros e mercados.