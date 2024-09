Com máxima de 40ºC, Rock in Rio permite que público entre com garrafas d’água

O Rock in Rio, que começa nesta sexta-feira (13) no Rio de Janeiro, é o primeiro grande festival musical desde a publicação da portaria do governo federal que obriga grandes eventos a permitir a entrada de garrafas de água pelo público.

A portaria, publicada em agosto, estabelece que a entrada de água deve ser liberada em shows, festivais e eventos em que o público esteja exposto ao calor, além do fornecimento de água gratuita

Em novembro do ano passado, a jovem Ana Clara Benevides, 23, morreu após sofrer exaustão térmica durante show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. A cidade passava por uma onda de calor.

A entrada de garrafas de água não era permitida no evento, e vendedores ambulantes não puderam trabalhar no entorno do estádio Nilton Santos, onde foi realizado o show da cantora.

Desde então, projetos de lei foram apresentados em assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados para obrigar que a entrada de recipientes com água sejam permitidas.

No Rock in Rio, está liberada a entrada de garrafas de até 500ml contendo água, desde que sejam de plástico e transparente. Recipientes de vidro ou metal são proibidos.

O Rock in Rio espalhou 170 bebedouros pela Cidade do Rock, e a Iguá, concessionária responsável pela distribuição de água na zona oeste do Rio, vai destacar diariamente 60 funcionários para distribuir água gelada gratuitamente.

Os funcionários, chamados pela empresa de aguadeiros, vão caminhar por filas de entrada e pelos palcos Mundo e Sunset, mas só atuarão entre as 10h e 17h. A concessionária prevê distribuir 600 mil copos de água. Em outros palcos, funcionários vão usar borrifadores de água gelada para refrescar o público.

A temperatura na região da Barra da Tijuca, onde fica a Cidade do Rock, tem previsão de máxima de 40°C nesta sexta, segundo a Prefeitura do Rio. A umidade relativa do ar na cidade deve variar entre 12% e 20% no período da tarde. No fim da manhã, termômetros da Barra marcavam 30°C, com sensação térmica de 32°C.

A hidratação preocupa a paulistana Mariana Lima, 24, que vai ao Rock in Rio nesta sexta. “Acredito que por conta do calor a temperatura da água distribuída pode não estar boa”, afirma.

Ela e outros cinco amigos vão levar, ao todo, três garrafas de água de 500ml, que pretendem encher ao longo do dia.

“O calor é uma preocupação real, principalmente na hora que começar o show do Travis Scott, com todo mundo pulando juntos”, afirma Gabriel Teixeira, 20.