Com Matheuzinho e sem Veríssimo, Corinthians faz treino aberto antes da estreia no Paulistão

O Corinthians abriu o treino deste sábado, no Parque São Jorge, e aumentou a expectativa da torcida em cima da estreia no Campeonato Paulista. O time alvinegro enfrenta o Guarani neste domingo, às 18h, na Neo Química Arena. Os torcedores, que compareceram em bom número, receberam a equipe e acompanharam a atividade, antes de pedir autógrafos e fotos aos jogadores.

“É um prazer, para a gente que é do clube, cresceu aqui no alambrado, vendo os ídolos, tirando fotos e pegando autógrafos, hoje poder, como presidente, trazer clube de novo para treinar aqui dentro. Para que essas crianças, que não conhecem essa história, possam conhecer, para esses atletas, que estão há mais de dez anos no clube e nunca treinaram aqui. Reviver essa história é muito gratificante. O clube [social] está lotado, está todo mundo muito feliz, elogiando a iniciativa. É muito bom resgatar essa história”, disse o presidente Augusto Melo para a TV oficial do clube.

Os jogadores subiram a campo com a imagem de São Jorge, padroeiro do clube, e foram saldar os torcedores presentes no estádio. O técnico Mano Menezes comandou o tradicional ‘rachão’, que contou com a presença do lateral Matheuzinho, do Flamengo, que ainda não foi anunciado como reforço do Corinthians.

O presidente garantiu que só vai assinar o contrato do empréstimo do lateral se o Flamengo aceitar colocar uma taxa de vitrine em cima de uma possível venda do jogador durante 2024 e que retire a cláusula que faz o clube rubro-negro pedir o retorno do atleta a qualquer momento. Enquanto a situação não é resolvida, ele segue sem ser registrado como reforço da equipe paulista.

Por outro lado, o zagueiro Lucas Veríssimo não subiu ao gramado e desfalcou a equipe durante os treinos. O Corinthians revelou que o zagueiro não foi a campo por causa de uma dor no joelho e indicou que poderá ter uma dupla defensiva formada por Félix Torres e Caetano na estreia do Paulistão.

Quem também ficou de fora da atividade foi o volante Paulinho. Recuperando-se de uma lesão no joelho esquerdo, o jogador fez uma atividade separadamente do elenco. Seu retorno deve acontecer em meados de fevereiro. Gustavo Henrique foi outro que não apareceu na atividade. Ele faz trabalhos físicos individualizados.

Com isso, o Corinthians deve ir a campo contra o Guarani com: Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Matías Rojas; Romero e Yuri Alberto.

O Corinthians inicia o Paulistão com sete reforços: os zagueiros Gustavo Henrique e Félix Torres, os laterais Hugo, Diego Palacios e Matheuzinho, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro A expectativa do clube é voltar a brigar por títulos na atual temporada.

“Tivemos reuniões essa semana com todos os presidentes de organizadas, os torcedores, e pedimos um pouco de paciência porque todos sabemos a situação que o clube vem passando e nós, junto com toda a diretoria, muito técnica e competente, estamos tentando organizar a parte financeira, equacionar nossas dívidas com as receitas para, aí sim, poder montar um grande elenco para ganhar tudo, que foi o que prometi na minha campanha. Já estamos cumprindo. Estamos com um elenco mais jovem, com uma média de idade muito satisfatória. Não tenho dúvida que teremos um time muito competitivo, muito mais veloz, porque hoje o futebol é muito mais dinâmico. Estamos muito esperançosos”, disse o presidente.

Na lista divulgada pelo clube, o Corinthians ainda não inscreveu Rodrigo Garro, por causa de um imbróglio com o Talleres, da Argentina, e deixou de fora nomes como os dos laterais Matheus Bidu e Rafael Ramos, que devem ser negociados, assim como o zagueiro Raul Gustavo.