Com Maria Bomani, “Bandida – A Número Um” retorna aos cinemas com sessões especiais

“Bandida – A Número Um”, longa dirigido por João Wainer (“A Jaula”) baseado na história real da primeira mulher a chefiar o tráfico da Rocinha, retorna hoje aos cinemas com sessões especiais em 30 cidades nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Pernambuco, Espírito Santo e no Distrito Federal. O filme, que estreou no circuito nacional em 20 de junho, tem distribuição da Paris Filmes. A comédia “Minha Irmã e Eu”, com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, e a comédia romântica “Morando com o Crush”, com Giulia Benite e Vitor Figueiredo, filmes da distribuidora lançados em 2023 e 2024, respectivamente, também terão sessões especiais.

Protagonizada por Maria Bomani e rodada na comunidade Pavão-Pavãozinho, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a obra acompanha a trajetória de Rebeca, que aos nove anos foi vendida pela própria avó ao bicheiro Amoroso (Milhem Cortaz), que chefiava o morro. A produção é da Paris Entretenimento em coprodução com TX Filmes, Film2B, Claro e Telecine e apoio da Rio Filme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio.

“Estou muito feliz por ‘Bandida’ ocupar os cinemas novamente. É um filme que foi feito para essa experiência, e é um hábito que fomos perdendo conforme a tecnologia foi se aprimorando e tomando novos espaços. Espero que muita gente vá às salas apoiar o cinema nacional. Não só em ‘Bandida’, como em outros projetos que têm saído”, destaca Maria Bomani.

Narrado em primeira pessoa, o filme acompanha a trajetória de Rebeca, que aos nove anos é vendida pela própria avó para um bicheiro que mandava na comunidade. Ela acompanha de perto a mudança de poder – tomado pelo tráfico, – e se torna mulher do chefe do crime, Pará (Jean Amorim), seu grande amor. Depois da morte do companheiro, ela assume a liderança, em uma rotina de crimes e violência.

A trama se inicia nos anos 1980, época em que os bicheiros eram os líderes das comunidades. Além do jogo, eles organizavam quermesses para os moradores e eram os responsáveis pela venda de maconha nas bocas de fumo – numa época em que as drogas mais pesadas ainda não eram traficadas. Com a entrada da cocaína na comunidade, o cenário muda drasticamente: surgem os bailes funks, armamentos de alto calibre passam a ser vistos com mais frequência e a droga se populariza.

O elenco de “Bandida: a Número um da Rocinha” conta também com Milhem Cortaz, interpretando Seu Amoroso, bicheiro da comunidade, Wilson Rabelo, MC Marechal, JP Rufino, Natália Lage, Natália Deodato, Michely Gabriely. O longa conta com a participação especial do cantor pernambucano Otto, no papel do traficante Del Rey da Rocinha, e da cantora e compositora Thais Gulin, no papel de Madame. Os coreógrafos da comissão de frente da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio participaram do longa e foram responsáveis pela coreografia da cena em que a jovem Rebeca, em busca de ajuda, encontra um terreiro de Candomblé. O roteiro é assinado por Patricia Andrade, Cesar Gananian, João Wainer e Thais Nunes.