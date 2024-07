Com Mano Menezes, Fluminense busca reação instantânea no Brasileirão contra o Internacional

Afundado em um jejum de vitórias, o Fluminense precisa reagir urgentemente no Campeonato Brasileiro. Após a saída do técnico Fernando Diniz, o time carioca contará com a estreia de Mano Menezes para enfrentar o Internacional nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, pela 14ª rodada.

O Fluminense está há dez jogos sem vencer na competição, com seis derrotas seguidas. O último triunfo aconteceu em 20 de abril, quando fez 2 a 1 no Vasco. Ocupa a lanterna (20º) com apenas seis pontos e iniciou a rodada a cinco do primeiro time fora da zona de rabaixamento.

Mano Menezes iniciará sua trajetória no Fluminense contra um time que conhece um pouco. Foi técnico das categorias de base do Inter no começo dos anos 2000 e voltou para o profissional entre 2022 e 2023. Ele estava sem clube desde que deixou o Corinthians no começo da temporada.

Para seu primeiro jogo, Mano terá a volta do volante André, fora desde abril por lesão no joelho. Ele deve até mesmo ser titular no meio-campo, assim como Alexsander, que estava suspenso.

Outra mudança é na lateral-esquerda. Marcelo sentiu dores musculares e foi vetado, abrindo vaga para Diogo Barbosa. O ataque contará com Keno e German Cano.

Mano não fará uma ruptura tão grande no começo, mas admitiu que voltar a vencer é mais importante do que jogar bem. “Vamos tentar estancar os resultados negativos no primeiro momento. A prioridade é fazer resultado porque ele é parte importante de qualquer trabalho. Acelera a evolução, os jogadores se sentem mais seguros e você vai avançando. Tem muita coisa boa do Diniz que a gente vai manter.”

Com 18 pontos e dois jogos a menos, o Internacional vive situação bem mais tranquila, buscando se aproximar do G-6. Apesar disso, não vence há dois jogos: perdeu para o Atlético-MG, por 2 a 1, e empatou com o Criciúma, por 1 a 1.

O técnico Eduardo Coudet terá vários desfalques para o duelo: Fabrício Bustos, Vitão, Aránguiz, Thiago Maia e Wesley, todos no departamento médico.

O lateral-direito Hugo Mallo está relacionado e deve ser titular Coudet tinha revelado que o jogador estava de saída do clube, mas isso pode mudar. O meia Bruno Gomes, recuperado de lesão, e o atacante Alario, que estava suspenso, também voltam.

Coudet enfatizou a dura sequência de jogos e lesões, mas garantiu o Inter competitivo. “Está difícil, mas continuamos acreditando que vamos sair vivos dessa sequência. Preparar para o próximo jogo com o Fluminense, jogar da mesma maneira e tratar de ganhar. Todo time tem dificuldades, muitos machucados. Apesar das dificuldades, somos um time competitivo.”

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X INTERNACIONAL

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Alexsander e Paulo Henrique Ganso; Keno e German Cano. Técnico: Mano Menezes.

INTERNACIONAL – Fabrício; Hugo Mallo, Igor Gomes, Mercado e Renê; Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Gomes e Wanderson; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).