Com mais segurança, Baixada Santista atrai novos turistas e Bombeiros recebem investimentos

A queda nos índices de criminalidade nas cidades da Baixada Santista tem gerado um aumento de percepção de segurança pública entre a população. Consequentemente, a região, que abriga praias conhecidas como a do Gonzaga e a das Pitangueiras, torna-se uma das principais opções para os turistas, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. Para garantir a proteção de moradores e visitantes, novos investimentos foram feitos para o Corpo de Bombeiros do litoral paulista.

Nesta quarta-feira (19), duas lanchas foram entregues ao Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) em Guarujá. As duas embarcações tiveram um investimento de quase R$ 8 milhões e serão usadas em ações de salvamento, busca e resgate, além de poder servir como apoio a outras embarcações em alto mar e às comunidades ribeirinhas para transporte de pessoas acidentadas.

As lanchas de fibra podem transportar até 15 pessoas. Uma delas será destinada ao litoral norte e outra ao litoral sul.

“Com a queda nos índices criminais da Baixada esperamos mais turistas. Nesse contexto, é importante que a gente invista no Corpo de Bombeiros, não só no efetivo, mas nos equipamentos para que os nossos bombeiros militares consigam atender da melhor forma possível a população”, disse o secretário da Segurança Pública durante o evento de entrega das lanchas.

Cerca de 50 bombeiros militares estavam presentes no evento, sendo 25 deles guarda-vidas.

Divulgação/SSP

Além dos equipamentos, na última sexta-feira (14), outros 167 bombeiros se formaram na Escola Superior de Soldados, sendo que parte da turma será destinada ao litoral.

Derrite ressaltou, ainda, que devolver a segurança à Baixada Santista e acabar com o crime organizado, que por muito tempo ficou instalado na região, é uma das prioridades da gestão. “Já temos visto resultados positivos e vamos trabalhar para mais.”

Entre janeiro e abril, praticamente todos os índices criminais tiveram queda nas cidades litorâneas em comparação com o mesmo período do ano passado. Os roubos em geral, por exemplo, caíram de 4,9 mil para 3,8 mil — uma queda de 23,5%.

Se contabilizado só o roubo de carga, que antes era um grande problema na região, a queda foi de 24%. Os furtos em geral caíram 10% no período.

‘Embarcação que leva o nome de um herói’: bombeiro que atuou por mais 30 anos na corporação é homenageado

A corporação decidiu homenagear dois bombeiros que atuaram por mais de 30 anos na região batizando as lanchas com os nomes do sargento Benedito Abreu e o coronel Nelson Duarte.

Divulgação/SSP

O coronel Nelson morreu em 2015, aos 69 anos. A mulher dele, Francisca Duarte, participou da solenidade da entrega das lanchas e se emocionou ao dizer que o equipamento “vai conseguir salvar tantas vidas quanto ele [o marido] salvou durante os 30 anos de carreira”.

“Ele foi uma pessoa que se dedicou por esse trabalho. Quando começamos a namorar, ele ainda estava na escola de soldados, depois de dois anos decidiu vir para o Corpo de Bombeiros e não saiu mais, até precisar se aposentar”, contou a esposa do coronel.

Os três filhos do casal seguiram os passos do pai e tornaram-se bombeiros militares. Segundo Francisca, o marido sempre incentivou os filhos a seguirem a carreira que tivessem vontade, mas eles decidiram entrar para a corporação por admiração ao trabalho do pai.