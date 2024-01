Com mais de 60 anos de história, Bar do Pescador reabre as portas

Inaugurado em 1957, o Bar do Pescador, localizado na Mooca, é sinônimo de tradição, boa comida e bons encontros. Após uma reforma para modernizar o local, sua reinauguração está próxima de chegar: dia 2 de fevereiro, sexta-feira, toda a nostalgia e tradição de um dos bares mais famosos do bairro, agora, de cara nova, mais moderno e aconchegante.

O Bar do Pescador traz a união perfeita entre os botecos cariocas e ibéricos. Mistura um cardápio farto em opções de pescados e frutos do mar, sempre frescos, com um ambiente acolhedor e ideal para receber amigos e famílias inteiras.

Da sua inauguração, nos anos 1950, ainda constam no cardápio as tradicionais receitas de Lula do Pescador, Bolinho de Bacalhau e Sardinha Escabeche, unanimidade entre os fiéis e exigentes frequentadores. Se juntam a elas as novidades Pastel de Siri e Camarão à Paulista, desenvolvidas especialmente para a reabertura do espaço. Os novos petiscos do Bar do Pescador foram desenvolvidos pelo chef Adriano “Geleia” e os pratos feitos com peixes maturados ficaram à cargo do chef Pedro Bichir.

Localizado na esquina das ruas Dr. João Batista de Lacerda e Itabaiana, o boteco mais querido da Mooca renasce pronto para fazer os clientes saudosistas matarem a saudade e também arrebatar o coração de novos públicos, com muito sabor e boas experiências.

Serviço:

Bar do Pescador – Rua Dr. João Batista de Lacerda, 750 – Mooca

Reinauguração: 2 de fevereiro, sexta-feira, a partir das 19h.

Redes Sociais: @bardopescadoroficial