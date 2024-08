Com mais de 6.000 pessoas, convenção do União Brasil homologa Flávia Morando candidata à sucessão em São Bernardo

Agora é oficial. A comerciante Flávia Morando foi homologada neste domingo (4/8), em convenção municipal, como candidata do União Brasil para a disputa da sucessão à Prefeitura de São Bernardo. O evento, realizado nos Estúdios e Pavilhões São Bernardo do Campo, ficou marcado pela presença maciça de mais de 6.000 pessoas. Indicada com as bênçãos do prefeito Orlando Morando, Flávia entra formalmente na concorrência majoritária, tendo, além do União, ainda Republicanos, PRD e Novo no arco de alianças, que, juntos vão lançar 112 postulantes a vereador.

A convenção confirmou também o ex-presidente da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) local Luís Davanzo (Republicanos) na condição de candidato a vice na chapa. O encontro foi prestigiado por lideranças políticas da cidade, como o próprio prefeito, a deputada estadual Carla Morando e a ex-primeira-dama Laerte Soares, e uma série de importantes figuras das agremiações coligadas, a exemplo do comandante nacional do União, Antônio Rueda, e o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, sigla do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

“É uma emoção muito grande representar um time tão forte como esse. Temos a responsabilidade de seguir essa transformação que São Bernardo vive nos últimos 8 anos, com ações efetivas para melhorar a vida das pessoas. Assumi um compromisso claro de dar continuidade a esse legado de benefícios à população em todas as áreas. Em todos os cantos que percorremos há um reconhecimento que nossa cidade está muito melhor do que era anteriormente. É um desafio, e estou preparada para fazer gestão. Não podemos retroceder”, frisou Flávia.

O atual chefe do Executivo de São Bernardo subiu o tom e sustentou que o projeto encabeçado por Flávia é o único na cidade que “nunca esteve ao lado do PT”. “Chegou a hora de continuarmos esse legado. A Flávia tem trabalho, liderança e pulso firme, capacidade para conduzir esse projeto. Não paira dúvida que esse é o único grupo que jamais se aliou ao PT. A cidade não quer o PT e os genéricos da esquerda. Não sou prefeito de gabinete, temos percorrido as ruas e temos clareza que São Bernardo não quer a volta do PT e seus aliados.”

Rueda reforçou que São Bernardo “é a cidade mais importante com candidatura a prefeito no Estado de São Paulo pelo União Brasil”. “Tenho certeza que a Flávia irá honrar esse desafio. O Orlando dedicou sua vida a essa cidade. Flávia representa a continuidade, e será prioridade do partido. Essa festa será coroada com vitória.”

Flávia tem 32 anos, é formada em Direito e era administradora da rede de supermercados da família. Em abril deste ano, foi escolhida pelo grupo governista para liderar o projeto de continuidade do governo. O slogan definido da coligação será “O trabalho tem que continuar”.

Carla Morando frisou que Flávia contará com todo o apoio do mandato na Assembleia Legislativa para dar andamento ao robusto pacote de obras na cidade. “Entramos na vida pública para fazer diferença na vida das pessoas. Sou a deputada que mais encaminhou emendas parlamentares na história de São Bernardo. Com a Flávia, temos a certeza que esses recursos serão bem executados. A cidade não voltou para trás.”

Tarcísio de Freitas gravou um vídeo, transmitido ao público presente do evento, elogiando a gestão e a figura do prefeito Orlando Morando, além de desejar sorte a Flávia no páreo pela Prefeitura. “Inicialmente, queria parabenizar o prefeito pelo grande trabalho ao longo dos últimos 8 anos. Ele vai olhar para trás e ter a certeza de missão cumprida, que fez uma transformação em São Bernardo, hoje uma cidade que tem muito mais equipamentos, muito mais saúde e educação. Cidade cresceu muito sob a sua liderança. E quero desejar boa sorte nesta caminhada da Flávia e dizer que o governo do Estado vai ser sempre parceiro de São Bernardo para fazer a diferença. Então, contem com a gente.”

CHAPA – Advogado experiente e filiado ao Republicanos desde a nomenclatura como antigo PRB, Dr. Luís Davanzo, de 58 anos, foi tesoureiro, vice-presidente e, por duas vezes, presidente da OAB de São Bernardo (2013 a 2018). É evangélico e, assim como Flávia, é nascido em São Bernardo.

Anunciado pelo prefeito Orlando Morando como candidato a vice, Davanzo agradeceu a confiança do grupo governista por ter sido escolhido para integrar a chapa. “É uma imensa honra compor essa chapa. Não vim para somar e sim para multiplicar. Confiamos na capacidade, força e juventude da Flávia para vencermos a eleição. Há tempo para o propósito. Vamos caminhar toda a nossa cidade para levar esse projeto adiante.”