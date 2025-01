Com mais de 300 vagas, inscrições para o concurso do ICMBio terminam nesta sexta-feira (3)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de inscrições para seu novo concurso público, que visa preencher um total de 350 vagas de nível superior. Os interessados têm até esta sexta-feira (3), às 18h, para se inscrever através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do certame.

As oportunidades estão divididas entre os cargos de analista administrativo, com 120 vagas disponíveis, e analista ambiental, que oferece 230 posições. A remuneração inicial pode chegar a R$ 8.800, e as vagas estão distribuídas por diversas regiões do Brasil, além da sede do ICMBio em Brasília (DF).

A taxa de inscrição é fixada em R$ 93 para o cargo de analista administrativo e R$ 99 para analista ambiental. Candidatos que sejam doadores de medula óssea em instituições reconhecidas pelo Ministério da Saúde e que estejam registrados no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa.

As provas objetivas e discursivas estão agendadas para o dia 23 de fevereiro de 2025, sendo aplicadas no período da tarde. Vale destacar que os candidatos poderão se inscrever apenas para um dos cargos, devido à coincidência de horários nas provas.

Este concurso foi autorizado pelo Ministério da Gestão em agosto deste ano e representa uma oportunidade significativa, considerando que a última seleção do ICMBio ocorreu em 2021, quando foram preenchidas 171 vagas.

A distribuição das vagas também considera a diversidade: 20% delas são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, enquanto 5% são destinadas a pessoas com deficiência. A carga horária dos aprovados será de 40 horas semanais.

O cronograma do concurso é o seguinte:

Inscrições: De 16/12/2024 a 3/1/2025

De 16/12/2024 a 3/1/2025 Data limite para pagamento das inscrições: 21/1/2025

21/1/2025 Divulgação dos locais de prova: 10/2/2025

10/2/2025 Aplicação das provas: 23/2/2025

23/2/2025 Divulgação dos gabaritos: 28/2/2025

28/2/2025 Resultado final das provas objetivas e provisório da prova discursiva: 26/3/2025

Para mais informações sobre o concurso e acesso ao edital completo, os interessados devem consultar o site oficial do Cebraspe.