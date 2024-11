Com mais de 2000 atletas, Vôlei Master 2024 agita Saquarema

A renomada competição de voleibol master no Brasil está prestes a retornar, prometendo agitar o cenário esportivo nacional. A partir deste sábado, 16 de novembro, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) dará início ao Vôlei Master 2024, que acontecerá no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema. Esta será a 19ª edição do evento, que servirá como etapa classificatória para a segunda edição da Superliga Master, programada para ocorrer em 2025.

Durante os oito dias de intensa competição, o evento contará com a participação de mais de dois mil atletas. Um total de 156 equipes disputará nas oito quadras internas, envolvendo 1.531 jogadores provenientes de 14 estados brasileiros. Paralelamente, as competições nas seis quadras de areia reunir-se-ão 208 duplas e 115 quartetos, somando mais 630 atletas. Entre os participantes estão ícones do voleibol brasileiro, como Fernanda Venturini, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996; Karin Rodrigues, que conquistou o bronze em Sydney 2000; e Pará, campeão mundial de vôlei de praia em 1997.

Radamés Lattari, presidente da CBV, destacou a importância do evento: “O Vôlei Master é um marco tradicional no voleibol brasileiro. Ele demonstra o amor dos brasileiros pelo esporte e proporciona momentos de confraternização entre amigos e fãs que têm a chance única de competir ao lado dos seus ídolos. Estamos extremamente satisfeitos em realizar mais uma edição com um número expressivo de participantes. O voleibol é sinônimo de excelência e competição, mas também representa saúde, amizade e inspiração.”

Este ano, o Vôlei Master servirá como porta de entrada para a Superliga Master, incentivando ainda mais a prática do voleibol entre veteranos. Serão classificadas para a competição nacional 33 equipes: os três primeiros colocados da categoria feminina 40+, os quatro primeiros das categorias femininas 45+, 50+ e 55+, bem como das categorias masculinas 40+ e 50+. Além disso, as categorias masculinas 45+ e 55+ qualificarão os cinco melhores times.