Com Lula, secretário-Executivo do MinC participa da romaria fluvial do Círio de Nazaré

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama, Janja da Silva, o secretário-Executivo do Ministério da Cultura (MinC), Márcio Tavares, participou na manhã deste sábado (12) da romaria fluvial do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará. A procissão integra as festividades que homenageiam Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do estado.

“O Círio de Nazaré é uma das maiores manifestações religiosas e culturais do Brasil. O Ministério da Cultura esteve presente no ano passado e comparece novamente agora. É a manifestação de fé do povo, da nossa crença de que tudo pode ser melhor, de que as coisas podem avançar. A união das pessoas que simboliza a grande romaria do Círio de Nazaré, o poder que Nossa Senhora de Nazaré tem de embalar os corações dos paraenses, dos brasileiros, e tudo isso sempre com as cores e as tradições, as músicas, os sotaques do povo do norte, da Amazônia, fazem dessa não só a maior manifestação religiosa do mundo, mas um patrimônio cultural inestimável de todos os brasileiros e brasileiras”, declarou Márcio Tavares.

O presidente deu início ao cortejo e realizou o ato litúrgico de colocar a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em nicho de vidro no navio Garnier Sampaio, da Marinha.

A romaria fluvial, uma das 14 procissões oficiais do Círio de Nazaré, reúne em torno de 400 embarcações e percorre cerca de 18 quilômetros pela Baía do Guajará.

O Círio de Nazaré é promovido há mais de 200 anos na capital paraense. A festa atrai, anualmente, cerca de 2,5 milhões de pessoas e é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Também foi registrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2004, como patrimônio cultural de natureza imaterial.