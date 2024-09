Com Lula, saúde de Diadema já recebeu R$ 376,7 milhões

A eleição do presidente Lula em 2022 foi um marco para o Brasil, mas especialmente para Diadema, a mudança no governo federal possibilitou o atendimento de pleitos que aguardavam resposta há dois anos no Ministério da Saúde. Desde o início do governo Lula, o prefeito Filippi realizou diversas visitas ao Ministério da Saúde para reuniões com os técnicos e com o próprio presidente, e o resultado foram repasses que somam R$ 376,722 milhões, incluindo R$ 287,3 milhões para a construção do Novo Hospital Municipal.

Além dos repasses de recursos, o Ministério da Saúde também enviou para Diadema cinco câmaras de vacina com capacidade de 400 litros para armazenamento, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). Os equipamentos renovaram 40% do total existente na Central de Imunobiológicos do município, que conta com 12 câmaras de vacina. O investimento foi de mais de R$ 47 mil.

Em agosto de 2023, o Ministério da Saúde repassou R$ 122 mil para o programa Saúde na Escola. Diadema conta com 149 escolas pactuadas no PSE, beneficiando 74.806 alunos com ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Já em outubro, o Ministério anunciou o repasse de R$ 287,3 milhões para a construção do Novo Hospital Municipal e R$ 75 milhões para realização de exames, cirurgias e consultas. Por fim, em dezembro, o anúncio foi do repasse de R$ 11,6 milhões para custeio de alta e média complexidade.

“Desde o início, nosso governo tem trabalhado duro pela saúde de Diadema. Assumimos uma cidade que andou para trás, que fechou uma UPA, que tinha as UBSs em estado precário. Foram dois anos trabalhando praticamente sem apoio do governo federal, até a eleição do presidente Lula, que tem esse olhar municipalista, que é parceiro das cidades”, afirmou Filippi.

A expectativa do prefeito Filippi para um novo mandato é a de continuar contando com a parceria com o governo federal. “Com certeza vamos sair de um governo bom para um governo ótimo. Nosso barco está seguindo em boa velocidade, com o vento a favor, com muito apoio, temos tudo para seguir em frente e Diadema continuar avançando”, finalizou.