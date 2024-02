Com looks divertidos e agenda lotada, Mari Fernandez está pronta para o Carnaval

Empolgação e animação não vão faltar neste Carnaval para Mari Fernandez. Com a agenda de shows lotada e um repertório repleto de sucessos, a cantora promete muita diversão e alegria para o público. Para marcar o segundo ano consecutivo se apresentando nas festas mais badaladas do país, ela vai cair na folia com looks especiais e elaborados.

Apaixonada por fantasias, a artista teve a ideia de usar modelos com referências em programas de televisão, desenhos animados, filmes e séries que fizeram parte da sua infância e adolescência. Para isso, ela contou com a criatividade e talento do stylist cearense Nathan Brito, que assina os figurinos para os shows. Vai ter Penélope Charmosa, Xuxa, Chaves, Scooby Doo, Toy Story, entre outros.

“Eu quis trazer essa memória afetiva da Mari com uma releitura mais moderna e uma pegada de moda do tema que desenvolvemos. Acho que o público vai se identificar com os personagens que escolhemos para esse Carnaval. O processo criativo foi bem intenso, mas muito satisfatório. Ver a Mari radiante com o resultado e os acessórios foi muito especial”, afirma Nathan.

“Sempre gostei de pular Carnaval e amo essa energia! Esse é o segundo ano que vou cantar e levar minha música para festejar com o público. Estou muito feliz e ansiosa para estrear meus looks, que foram pensados para cada apresentação. Tive a ideia de usar figurinos inspirados nos programas de TV, filmes e séries que fazem parte da minha história e de muitas pessoas também. Nathan embarcou na minha viagem e criou fantasias incríveis! Vai ser muito divertido e quero todo mundo se jogando comigo”, comenta Mari.

A estreia será nesta quinta-feira em Baturité, no Ceará. Mari já está com a produção pronta para o show, que promete agitar ainda mais a cidade. Ela estará vestida de “Chaves”, para começar com o pé direito. Confira a agenda completa de Carnaval da artista nas suas redes sociais.

Agenda Carnaval | Mari Fernandez:

08/02 – Baturité/CE

09/02 – Aracati /CE

10/02 – Salvador/BA (Camarote Villa)

11/02 – São Paulo/SP (Camarote Essepê)

11/02 – Peruíbe/SP

12/02 – Recife/PE (Camarote Olinda)

12/02 – Bezerros/PE

13/02 – Beberibe/CE

13/02 – Recife/PE (Carvalheira)