Com look inspirado em “Xuxa Park”, Gloria Groove se apresenta no Carnaval de Salvador com Ivete Sangalo 

Não perca a agenda de Carnaval da Gloria Groove! Nesta segunda-feira (12), a multiartista se apresenta no Carnaval de Salvador com Ivete Sangalo, cantando os sucessos que integram o seu álbum mais recente, Futuro Fluxo, com destaque especial para “Modo Xuxa”, canção que homenageia a Rainha dos Baixinhos e inspira o look da apresentação de Gloria Groove em Salvador.

A multiartista veste em Salvador, um look diretamente inspirado no programa infantil comandado por Xuxa entre 1994 e 2001, o Xuxa Park. A atração contava com brincadeiras, quadros variados, além de apresentações musicais.

Gloria Groove se apresenta hoje para milhares de foliões, em um dos maiores carnavais do mundo, após agitar o público do bloco Agrada Gregos, e desfilar pela primeira vez no sambódromo da capital paulista, com a Vai-Vai, em São Paulo, no sábado e participar do tradicional evento “Nosso Camarote”, onde convidou a fundadora Carol Sampaio ao palco.

Sobre Futuro Fluxo

Dona de hits icônicos e recordes nas plataformas digitais, a artista com mais de 20 anos de carreira se joga no funk em Futuro Fluxo, título do projeto sucessor de álbum Lady Leste, e se consolida – além de uma das principais vozes da música pop brasileira – como a Drag Queen mais ouvida do mundo!

Com 13 faixas e participações superespeciais – como Anitta, Valesca Popozuda, Ludmilla, Thiago Pantaleão, entre outros, Futuro Fluxo ganhou a admiração do público nos primeiros minutos de lançamento. O álbum logo entrou para a lista de álbuns mais ouvidos do Brasil, tornando Gloria Groove uma das únicas artistas de pop brasileiras com dois álbuns charteados no Spotify Brasil, por várias semanasconsecutivas.