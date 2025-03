Com lesão, Fuentes deve desfalcar Fluminense no início do Brasileirão

Desfalque na final do Campeonato Carioca diante do Flamengo, no Maracanã, Gabriel Fuentes deve desfalcar o Fluminense também no início do Brasileirão, que começa dia 29 de março. Afinal, o lateral-esquerdo tem uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa esquerda

O prazo estimado para a recuperação de lesões relacionadas ao músculo reto femoral, localizado na coxa e integrante do grupo muscular conhecido como quadríceps femoral, varia entre quatro a seis semanas. Neste momento, o tratamento adotado para o atleta é conservador, evitando a necessidade de intervenção cirúrgica.

No último dia 12, durante a partida em que o Fluminense enfrentou o Flamengo e saiu derrotado por 2 a 1, o jogador sentiu dores e deixou o campo. Inicialmente, sua participação estava incerta; no entanto, após a confirmação da lesão, ele deu início ao processo de recuperação com o objetivo de retornar aos gramados o mais breve possível.

Durante a partida, o lateral-esquerdo destacou-se ao fornecer uma assistência para Keno, cujo gol revitalizou as esperanças do Tricolor na competição ao reduzir a vantagem do Rubro-Negro. Contudo, a equipe não conseguiu capitalizar sobre esse impulso e terminou a partida empatando em 0 a 0, resultando na perda do título.

A estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro está marcada para o dia 29 deste mês, às 18h30 (horário de Brasília), contra o Fortaleza, no estádio Castelão. Com a provável ausência do jogador Fuentes devido à lesão, Renê deverá ser mantido como titular na lateral-esquerda da equipe.