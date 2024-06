Com lance bizarro, Portugal vence Turquia e se garante nas oitavas da Euro

Neste sábado (22), no Westfallenstadion, em Dortmund, Turquia e Portugal se enfrentaram pela 2ª rodada do Grupo F, em uma partida em que quem vencesse, garantia a classificação para as oitavas. Melhor para os portugueses, que venceram a partida por 3 a 0, e carimbaram a vaga para os mata-matas.

A vitória portuguesa foi garantida com os gols de Bruno Fernandes, na primeira etapa, aos 21 minutos, completando cruzamento, e aos 28, em um gol contra bisonho de Akaydin, que tentou recuar, e enganou o goleiro do seu país.

No segundo tempo, Bruno Fernandes aumentou o marcador aos 11 minutos da segunda etapa, aproveitando passe de Cristiano Ronaldo para completar pro gol.

Com o resultado, Portugal chegou a liderança do grupo, com 6 pontos. Já a Turquia, é a segunda colocada, com 3 pontos, enquanto Geórgia e República Tcheca tem apenas 1 ponto marcado.

Portugal também garantiu a liderança do Grupo F com a vitória, já que mesmo que os 6 pontos dos portugueses possam ser alcançados pela Turquia, com uma eventual igualdade da pontuação, que só poderia acontecer em caso de derrota dos lusos e vitória dos turcos na última rodada, Portugal vencerá no principal critério de desempate: o confronto direto, graças a vitória deste sábado.

Na rodada final do grupo F, que será realizada na próxima quarta-feira (26), às 16h (horário de Brasília), Portugal viaja a Gelsenkirchen para enfrentar a Geórgia, enquanto a Turquia enfrentará a República Tcheca em Hamburgo.

Como foi o jogo

No estádio, a maioria era absoluta da torcida turca, mas desde os primeiros minutos, a estratégia da equipe comandada por Roberto Martínez era clara, e era Portugal quem comandava, e que tinha já desde o começo a posse de bola. Por outro lado, o time treinado por Vincenzo Montella também chegava, com lançamentos longos e tentando jogadas em velocidade, chegando até a competir em alguns momentos.

Apesar das tentativas turcas, era um jogo de pouca objetividade, até que Portugal começou, aos poucos, a trabalhar dentro da área, especialmente com as chegadas de Bruno Fernandes. E foi em uma delas, aos 21 minutos da primeira etapa, que os lusitanos abriram o marcador em Dortmund.

Os turcos até tentaram ter novamente a posse de bola e criar algumas chances, mas não conseguiam fazer frente. Pior, deixaram a vantagem portuguesa aumentar com as próprias pernas, e um gol contra bizarro, gerado por um recuo mal sucedido de Akaydin que enganou o goleiro, e deixou a vantagem lusitana em dois gols até o fim da primeira etapa.

No segundo tempo, Montella tentou mudar a equipe turca, colocando um meio-campo mais forte, enquanto Martínez já pensava em rodar o time pensando nas próximas fases. A resposta veio favorável aos lusitanos, que ampliaram sua vantagem com Bruno Fernandes, aproveitando jogada de Cristiano Ronaldo.

Nem mesmo as mudanças táticas do técnico da seleção turca serviram para manter a seleção competitiva, já que na segunda etapa, Portugal dominava ainda mais a posse de bola, e a Turquia não conseguia ser efetiva quando tinha chances, o que ditou uma tendência até o fim da partida, mesmo com a entrada tão esperada de Arda Guler, que não conseguiu ameaçar verdadeiramente a seleção portuguesa.

Gols e destaques

Cristiano tenta: Logo com 1 minuto de jogo, em trama pela direita de Bernardo Silva e Rafael Leão, o milanista lançou para Cristiano Ronaldo, que dentro da área, finalizou de primeira, mas o goleiro fez a defesa.

Bernardo Silva abre a contagem (0x1): Aos 21 minutos, em jogada pela direita trabalhada entre Rafael Leão e Nuno Mendes, o lateral invade a área e cruza rasteiro. A zaga turca, que acompanhava Cristiano Ronaldo, se esqueceu de Bernardo Silva, que vinha de trás, chegou na área e chutou forte. O goleiro ainda tocou na bola, mas não impediu o gol português.

Gol contra ajuda Portugal (0x2): Era uma jogada de ataque portuguesa sem sucesso, controlada, mas o zagueiro Akaydin resolveu começar jogando com o goleiro Bayindir, porém, o passe foi forte demais e enganou o goleiro, que assim como o outro defensor, Bardakçi, correram em vão para tentar evitar o gol contra bizarro.

Akturkoglu arrisca: Em jogada individual, aos 30 do primeiro tempo, veio a melhor chance turca com Akturkoglu, que invadiu em velocidade a área, driblou João Cancelo e chutou, mas Diogo Costa fez grande defesa.

Cristiano serve Bruno Fernandes (0x3): Com a defesa turca escancarada, Cristiano Ronaldo é lançado dentro da área do adversário, e quando o goleiro Bayindir imaginava o chute, ele tocou para Bruno Fernandes, que chegou livre para ampliar o marcador.

FICHA TÉCNICA

Turquia 0 x 3 Portugal

Competição: 2ª rodada do Grupo F da Eurocopa 2024

Local: Westfallenstadion, em Dortmund (Alemanha).

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Stefan Lupp (ALE), Marco Achmüller (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Amarelos: Bardakçi, Rafael Leão, Akaydin, João Palhinha, Çelik

Gols: Bernardo Silva (21/1º), Akaydin contra (28/1º), Bruno Fernandes (11/2º)

Turquia: Bayindir; Kadioglu, Bardakçi, Akaydin (Demiral), Çelik; Ayhan (Yuksek), Çalhanoglu; Akturkoglu (Yildiz), Kokçu (Yazici), Akgun (Guler); Alper Yilmaz. Técnico: Vincenzo Montella

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe (António Silva), Nuno Mendes (Semedo); Vitinha (João Neves), João Palhinha (Rúben Neves), Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão (Pedro Neto). Técnico: Roberto Martínez