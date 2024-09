Com lançamento na FLIRP, livro de jovem escritora de Ribeirão Pires fala das fases de um relacionamento

Diz a sabedoria popular que, durante a vida, todo mundo tem que plantar uma árvore e escrever um livro. Mesmo que ainda bem jovem, a moradora de Ribeirão Pires, Larissa dos Santos Pedro, 18 anos, já escreveu e participou do lançamento de seu título. O volume, aliás, foi lançado na terceira edição da FLIRP (Feira Literária de Ribeirão Pires), que ocorreu nos dias 31 de agosto e 1 de setembro.

Com o título “Entrelinhas da Minha Alma”, Larissa reuniu poesias que relatam as diversas fases de um relacionamento, desde seu início, cheio de amor, passando por crises e até o seu final. Além dos versos, a escritora também se baseou em muitos personagens da mitologia grega para colocar as palavras e sentimentos no papel.

“Comecei a escrever com 7 anos de idade. Eu mesmo fazia as histórias e desenhava os personagens. Eu sempre fui incentivada pelo meu pai a ler e eu lia muitos quadrinhos. Eu gostaria muito de trabalhar escrevendo livros”, declarou Larissa, emocionada e com um exemplar de seu livro nas mãos.

Ultimamente, Larissa tem se dedicado a escrever poesias e poemas. Acredita que, por meio deste estilo literário, consegue desenvolver melhor as histórias e até a organizar melhor seus pensamentos e sentimentos.

“Acredito que poema é mais fácil de escrever. Desenvolver uma história em prosa é um pouco mais complicado. Precisa ter muita atenção nas continuidades e, por isso, acabo decidindo por escrever poesias”, disse a jovem escritora.

O lançamento do livro na FLIRP ocorreu no último dia de evento literário. Reunindo amigos, familiares e entusiastas da escrita, Larissa recebeu diversos elogios e até chegou a autografar alguns volumes. “O lançamento, na FLIRP, foi bem bacana. Muita gente que eu gosto prestigiou o evento. Eu não esperava que ia ter tanta gente”, afirmou Larissa.