Com jogo do Flamengo na Libertadores, ESPN bate recorde de audiência em 2024

Com a transmissão do jogo de ida de Flamengo x Bolivar (BOL), pelas oitavas de final da Libertadores da América, a ESPN bateu seu recorde de audiência em 2024. Os números são consolidados do Kantar Ibope.

O jogo, que terminou com vitória da equipe carioca por 2×0 na última quinta (15), liderou o ranking de audiência da TV por assinatura e alcançou quase 2 milhões de pessoas durante seu horário de exibição (21h30-23h30). Foram picos de 12 ponts no Ibope PNT da TV paga. Cada ponto equivale a 175 mil telespectadores.

Pelo futebol internacional, a grande atração do final de semana foi a estreia do atual tetracampeão da Premier League. O Manchester City enfrentou o Chelsea na rodada de abertura do torneio, confronto que decidiu a UEFA Champions League de 2021, e a partida realizada no último domingo (18) terminou com vitória dos Citizens por 2×0.

A exibição também foi o evento mais assistido da TV por assinatura durante sua faixa horária e atingiu cerca de meio milhão de espectadores, vencendo o SporTV, canal esportivo da Globo.

Rogério Vaughan, narrador das duas partidas, é a principal voz da ESPN para exibições de futebol. Em depoimento, o locutor falou sobre o sentimento de comandar as transmissões pelo canal: “Foi simplesmente emocionante compartilhar esse momento com o nosso fã de esporte”

Rogério já está na Bolívia, onde nesta quinta-feira (22) comandará a exibição de Bolívar x Flamengo, jogo de volta do confronto que define o último clube classificado para as quartas de final da Libertadores.

A partida terá transmissão exclusiva da ESPN e do Disney+ para todo país a partir de 21h30. A expectativa é que o recorde seja quebrado já no jogo de volta.