Com investimentos que superam R$ 220 milhões, duplicação da SP-294 é concluída

As obras de duplicação e melhoramento da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), que parte do km 458, no município de Marília, e segue até o km 477, em Oriente, foram concluídas pela concessionária Eixo-SP. Os 19 quilômetros que ligam os dois municípios receberam mais de R$ 220 milhões em investimentos, ampliando a segurança e a fluidez do tráfego.

Supervisionada pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado, o projeto, que teve início em agosto de 2022, compreende a construção de 10 quilômetros de vias marginais e sete quilômetros de ciclovias. Teve também a instalação de duas novas passarelas de pedestres, uma no km 462+400, próximo ao Posto Ecológico, e outra no km 463+600, na interligação entre as avenidas Pedro Antônio Redondo e Trieste Cavichiolli. Foi realizada ainda a readequação total de uma terceira passarela, já existente, no km 472, em Oriente.

SP-294/ Divulgação: Eixo SP

O projeto de duplicação contemplou também a construção de quatro dispositivos de acesso e de retorno, que estão localizados no km 461+050, na ligação com a Avenida República, em Marília; no km 464+060, no acesso ao distrito de Padre Nóbrega; no km 465+980, também em Marília; e no km 474, no trecho de Oriente. A Eixo-SP implantou ainda cinco passagens inferiores, nos kms 461+050, 463+200, 464+060, 465+980, e no km 474.

Segurança e fluidez ao trânsito

Além de garantir fluidez ao trânsito, a obra avançou no quesito segurança para os usuários que utilizam o trecho. São cerca de 10 mil veículos, em média, circulando diariamente entre Marília e Oriente, em ambos os sentidos. Outra medida de segurança implementada pela concessionária no trecho duplicado foi a instalação de 797 luminárias, melhorando consideravelmente a visibilidade dos usuários à noite.

Ao longo dos dois anos de serviços, foram gerados cerca de 500 empregos diretos e indiretos.