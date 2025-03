Com investimento de R$ 2 milhões, Praça dos Tico-Ticos será pioneira para novo modelo de lazer

Ampliando as ações de zeladoria na cidade, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima assinou neste domingo (16/3) ordem de serviço para implantação da Praça dos Tico-Ticos, no Parque dos Pássaros, permitindo que o espaço de mais de 4 mil metros quadrados seja transformado em uma moderna área de lazer em um novo modelo de Praça-Parque.

“Esse local, que abrigou um canteiro de obras nos últimos anos, será devolvido para a população com um projeto pioneiro. Aqui nessa praça-parque que será instalada não teremos quadras, diferentemente das outras já implementadas na cidade. Neste espaço vamos privilegiar a área de convivência, o canteiro de flores, além do plantio de árvores nativas e frutíferas, porque queremos entregar qualidade de vida para os moradores da região”, declarou o chefe do Executivo municipal.

As intervenções passam também pela construção de pórtico artístico e iluminado, implantação de pista de caminhada, academia ao ar livre, playground, espaço pet, pergolado e iluminação em LED. O local também passará por pintura geral, com paisagismo e fechamento com gradil.

“Esse será um dos presentes de aniversário da cidade. Vamos entregar esse novo modelo de lazer em agosto, um modelo que foi discutido amplamente com os moradores, não foi um projeto imposto, foi discutido democraticamente, como tem de ser. Essa praça terá muitas flores, será alegre, como a nossa cidade já se tornou desde o dia 1º de janeiro”, complementou Marcelo Lima.

Cidade linda de viver

O novo modelo de Praça-Parque agora faz parte do Programa Cidade Linda de Viver. Em janeiro, a Administração municipal lançou o programa visando a união entre urbanismo, meio ambiente e qualidade de vida.

Em fevereiro, o projeto se expandiu com a oferta de serviços que envolvem desde a pintura de guias, varrição e poda de árvore, unidade móvel para vagas de emprego e de renegociação de dívidas, bem como ações de iluminação e segurança pública nos bairros de São Bernardo.

“A previsão de entrega desta Praça-Parque é de 150 dias, com investimento municipal de pouco mais de R$ 2 milhões. Importante ressaltar que tudo que está no projeto será executado. Nosso objetivo é que os moradores tenham orgulho desse novo espaço de lazer”, ressaltou Fernando Longo, secretário municipal de Serviços Urbanos. Participaram da assinatura da ordem de serviço a vice-prefeita, sargento Jessica Cormick, secretários municipais, vereadores e moradores do Parque dos Pássaros e região.

Novo modelo aprovado

Os moradores nem precisaram entregar um abaixo-assinado pedindo a construção da praça no bairro. Sabendo da demanda da população, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, começou a dialogar com a população.

“E hoje é o pontapé inicial da devolução deste espaço. É com muita alegria que estamos aqui nesse domingo, presenciando a assinatura dessa ordem de serviço, que vai tornar esse local que estava ocioso em uma linda praça de convivência para os moradores. Agradeço a gestão por ouvir cada morador e por acreditar que o diálogo é essencial para administrar uma cidade”, declarou Carla Tortoreli, representante da Sociedade Amigos do Parque dos Pássaros.