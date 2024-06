Com investimento de quase R$ 20 milhões, centro de SP ganha novo reforço de policiamento

A Polícia Militar recebeu nesta segunda-feira (10) mais 99 viaturas para reforçar o patrulhamento. Os veículos vão integrar o Comando de Policiamento de Área 1, que abrange bairros como Santa Cecília, Santa Efigênia, Sé, entre outros, todos no centro da capital paulista. O investimento feito pelo Governo de São Paulo foi de R$ 19,8 milhões.

“Estamos fazendo o que foi colocado como promessa de campanha, que é priorizar o centro. Vamos devolver o centro para a população”, ressaltou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante a entrega das chaves ao comandante da área.

O secretário também destacou que, na semana do dia 15 a 21 de abril, a área das cenas abertas de uso, nos Campos Elíseos, teve queda de 61% nos roubos, se comparado ao mesmo período do ano passado, passando de 120 casos para 47.

Os índices criminais na região do fluxo são monitorados semanalmente desde abril do ano passado e vêm apresentando queda exponente. “Isso é resultado de um planejamento operacional, do trabalho de integração das polícias e do suor de cada policial”, afirmou o secretário durante o evento.

Investimentos como esses de compras de viaturas auxiliam na execução de estratégias das Polícias Civil e Militar para diminuir os índices criminais na região. De janeiro a abril, o número de roubos caiu em mais de 31% em comparação com o mesmo período do ano passado em toda a área central, chegando a 6,6 mil registros.

Os furtos também caíram em 21%, passando de 23,1 mil casos nos primeiros quatro meses do ano passado, para 18,2 mil no mesmo período deste ano — isso significa que os policiais conseguiram impedir quase 5 mil furtos.

A análise dos dados e da dinâmica de como esses criminosos agem têm ajudado as autoridades públicas a elaborarem estratégias efetivas contra esse tipo de crime. O objetivo é diminuir ainda mais as ocorrências.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cássio Araújo de Freitas, afirmou que a segurança pública é a “maior demanda da população”. “Nós já vivenciamos momentos onde, de fato, as pessoas não tinham percepção de segurança nenhuma, ficavam em suas casas, tinham medo até de sair para trabalhar. Hoje, temos visto essa situação mudar e vamos trabalhar para melhorar ainda mais esses índices”, garantiu.

Roubo de veículos no centro é o menor da série histórica

O número de roubos de veículos na região central foi o menor desde a série histórica em 2001, quando os dados começaram a ser divulgados. O quadrimestre fechou com 74 ocorrências.