Com intermédio do Consórcio ABC, região inicia imunização com nova vacina da Covid-19

As prefeituras do Grande ABC iniciaram nos últimos dias a aplicação de doses da nova vacina contra a Covid-19, a Moderna XBB, uma versão atualizada do imunizante para a subvariante da ômicron.

A chegada do novo lote ocorre por articulação do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, que em 14 de maio enviou ofício ao Ministério da Saúde solicitando informações sobre a previsão de chegada de novas doses à região.

A demanda foi apontada pelo Grupo de Trabalho (GT) Saúde da entidade regional durante a última assembleia de prefeitos. Em resposta ao pleito, a Coordenação-Geral de Gestão de Insumos e Rede de Frio (CGIRF) do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI) informou que o Ministério adquiriu doses do imunizante e iniciou a distribuição.

“Informamos que o Ministério da Saúde está com seu estoque abastecido e disponibilidade para enviar doses adicionais caso seja necessário para execução das atividades de vacinação no território”, informou em ofício a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente.

De acordo com a pasta federal, a vacina deve ser utilizada em toda a população entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias não vacinada ou com esquema vacinal incompleto das vacinas anteriores.

Também pode ser utilizada para dose de reforço em grupos prioritários que devem receber reforço periódico da vacina contra Covid-19 (a cada seis meses ou uma vez por ano), em uma ou duas doses.

Esses grupos envolvem trabalhadores da saúde, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades a partir de cinco anos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (e seus trabalhadores), pessoas privadas de liberdade adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas a partir de 12 anos e pessoas em situação de rua, entre outros.



“É uma excelente notícia que recebemos do governo federal este envio de um novo imunizante, que também protege as pessoas da subvariante ômicron. Estamos trabalhando unidos para que a população da nossa região siga protegida da Covid-19. Vamos intensificar campanhas de vacinação, ampliando a cobertura vacinal e mostrando a importância da imunização para que evitemos novos períodos como vivemos na pandemia”, afirmou o presidente do Consórcio ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior.