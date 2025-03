Com integrantes da ONU e da UFABC, Centro de Emergências Climáticas discute estratégias focadas para São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo promoveu, nesta terça-feira (25/03), a segunda reunião do subcomitê executivo do Centro Municipal de Emergências Climáticas (CMEC), desta vez incluindo as presenças de representantes da ONU (Organização das Nações Unidas) e da UFABC (Universidade Federal do ABC). O encontro foi conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, em conjunto com a Defesa Civil, e reuniu integrantes das principais secretarias envolvidas no tema para reforçar a implementação de estratégias voltadas às mudanças climáticas.

Os especialistas Lucas Ferreira, consultor da ONU Habitat, e Klaus Frey, professor de Políticas Públicas da UFABC, foram convidados para participar do encontro e trouxeram contribuições importantes para o enfrentamento dos desafios climáticos no município. Ferreira, que coordena o plano municipal de saneamento, água, esgoto e resíduos sólidos da Capital paulista, destacou a importância do trabalho intersecretarial criado em São Bernardo.

“A criação deste comitê é um avanço muito importante para São Bernardo. As mudanças climáticas impactam diretamente diversas áreas da cidade, incluindo saneamento, e exigem um esforço conjunto. O município tem um papel essencial na condução dessa pauta, especialmente nas regiões periféricas, onde os impactos são mais severos”, ressaltou o representante da ONU Habitat.

A reunião teve como missão discutir ideias focadas na construção de um planejamento estratégico para emergências climáticas, com o objetivo de levantar um diagnóstico detalhado, compreender as ações já existentes e planejar formas de prever e se adaptar a eventos climáticos. Com uma visão de futuro, o intuito do Centro de Emergências Climáticas é tornar o município referência no suporte à tomada de decisões, além de implementar diretrizes estratégicas voltadas à justiça climática e territorial, sustentabilidade e governança multinível.

A secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal de São Bernardo, Ruth Cristina Ramos, avaliou positivamente a reunião e ressaltou o engajamento das secretarias municipais no tema. “Tivemos um encontro extremamente produtivo, com presença de especialistas que ajudam a direcionar nossas ações. Estamos construindo um planejamento focado na realidade de São Bernardo, saindo da abordagem genérica das mudanças climáticas para soluções concretas e aplicáveis”, afirmou.

O coordenador da Defesa Civil, coronel Faro, destacou a importância do trabalho conjunto entre as secretarias. “Nosso objetivo é consolidar um plano efetivo. Hoje, conseguimos reunir ideias e dados que serão apresentados ao comitê executivo, subsidiando o Executivo municipal na formulação de políticas públicas voltadas à gestão climática”, concluiu.

A sinergia entre as secretarias municipais permite um planejamento eficaz e assertivo para garantir que as políticas públicas sejam construídas com base em dados compartilhados e estratégias complementares. Dessa forma, o Centro Municipal de Emergências Climáticas reforça seu compromisso com a gestão integrada, promovendo o desenvolvimento sustentável e aumentando a resiliência da cidade frente aos desafios climáticos.

EMERGÊNCIAS CLIMÁTICAS – Criado por decreto assinado pelo prefeito Marcelo Lima em janeiro deste ano, o Centro Municipal de Emergências Climáticas de São Bernardo (CMEC) tem como objetivo monitorar, alertar e implementar ações rápidas diante de emergências climáticas extremas. O comitê é composto por nove pastas, lideradas pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, em conjunto com a Defesa Civil.

As reuniões do CMEC são realizadas mensalmente, garantindo o monitoramento e aprimoramento contínuo das estratégias ambientais do município.