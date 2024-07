Com inscrições grátis, 6ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão será neste domingo, 28

Será neste domingo, 28 de julho, às 8h, na Quadras de Society – Rua José de Castro s/n – Ilha Caraguatá – Cubatão – SP, a 6ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão. A prova, que conta com mil participantes de todos os sexos e tem inscrições grátis, começa a avançar para definir os vencedores, que serão apresentados na décima e última etapa

Na véspera, 27, das 14 às 17h, serão realizadas as retiradas, trocas e testes dos chips também na Quadras. A retirada dos kits de participação será no próprio dia 28, às 6h, em troca de 2kg de alimentos não-perecíveis, sendo necessário apresentar o QR Code ou um documento com foto para o check-in, no próprio local da largada.

A Corrida Kids acontecerá antes, a partir das 7h30, resultando, assim, na seguinte agenda:

“Chegamos na sexta etapa. A partir de agora avança a disputa para sabermos os vencedores que terão os sete melhores resultados e serão revelados na décima e última fase”, diz Alessandro Bortolomassi, Secretário Municipal de Esportes de Cubatão. “Estamos muitos felizes com as adesões não só da população de Cubatão, mas de atletas que vêm de outros municípios para participar”, completa.

O Circuito de Corrida de Rua de Cubatão é promovido por entidades esportivas, em parceria com a Câmara Municipal de Cubatão e a Prefeitura Municipal de Cubatão. As inscrições, mais informações e regulamento completo podem ser conferidos em https://corridaderuacubatao.com.br/

6ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão

Data: 28 de julho, domingo

Entrega de Kits: 6:00

Largada KIDS 2: 7:30

Largada KIDS 1: 7:35

Largada 7KM: 8:00

Doação: 2 KG de alimentos não perecíveis

Retiradas, Trocas e Teste de Chips:

Data: 27/07/2024

Horário: 14 às 17h

Endereço: Quadras de Society – Rua José de Castro s/n – Ilha Caraguatá – Cubatão – SP

Localização:

Largada: Quadras de Society – Rua José de Castro s/n – Ilha Caraguatá – Cubatão – SP

Chegada: Quadras de Society – Rua José de Castro s/n – Ilha Caraguatá – Cubatão – SP