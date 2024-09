Com ingressos esgotados, Thiago Bartos leva mensagem de fé para Lagoinha, em Minas Gerais

Na próxima segunda-feira (9), às 19h30, Thiago Bartos, empresário, evangelizador e autor do aclamado livro “Você Tem Uma Palavra”, participará de um evento especial na matriz da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG). Com sua mensagem poderosa e envolvente, Bartos promete impactar o público com reflexões sobre a fé e o poder transformador do amor divino. Os ingressos gratuitos estão esgotados.

Com quase 100 mil seguidores nas redes sociais e mais de 2,4 milhões de visualizações em seus vídeos no TikTok, Thiago Bartos se destaca por ultrapassar as barreiras do digital, alcançando pessoas de diferentes contextos e promovendo mudanças significativas em suas vidas. Com o lançamento de seu livro “Você Tem Uma Palavra”, em fevereiro deste ano, ele tem inspirado leitores a descobrirem como a fé pode ser um agente transformador.

Contando também com a presença do Pr. Cláudio Duarte, Lukas Agustinho e Pr. Flavinho, o evento será uma oportunidade para o público de Belo Horizonte vivenciar de perto a intensidade da mensagem de Thiago Bartos, que é reconhecido por sua habilidade em comunicar valores espirituais de forma acessível e inspiradora. A obra “Você Tem Uma Palavra” tem sido uma referência para muitos, reafirmando o poder da palavra de Deus em tempos de desafios.

Os participantes são incentivados a levar 1kg de alimento não perecível como doação. A expectativa é que a matriz da Lagoinha receba centenas de pessoas em uma noite que promete ser de profunda inspiração e renovação espiritual.