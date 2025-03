Com ingressos esgotados, Bruno & Marrone apresentam clássicos no Espaço Unimed

Duas noites de clássicos da música sertaneja, este foi o resumo do fim de semana para os fãs paulistas de Bruno & Marrone. Com ingressos esgotados, a dupla se apresentou na ultima sexta-feira (14) e sábado (15) no Espaço Unimed, zona oeste de São Paulista.

Os dois dias foram marcados por muita emoção com as grandes músicas dos quase 40 anos de carreira da dupla, como “Vida Vazia”, “Dormi Na Praça”, “Inevitável” e “Boate Azul”. Enquanto Enzo Rabelo, filho de Bruno, foi o responsável pela abertura dos shows, o jovem de 17 anos apresentou algumas de suas músicas autorais, como “Desculpa”, “Tijolinho por Tijolinho” e “Pai, por quê?”. “É sempre especial poder ter a oportunidade de abrir um show do meu pai. Graças a Deus, eu trabalho com a música, com o que eu amo e só tenho a agradecer, foram duas noites incríveis”, comenta Enzo.

A noite de sábado foi ainda mais especial para a dupla, que ganhou certificados de platina e ouro por 1 bilhão de streams no projeto “Revivem Sua História”. “A gente fez esse projeto para dar uma renovada mesmo, já que hoje em dia tudo mudou e foi para o digital, antes trabalhávamos muito com CD e DVD, agora lançamos EP, estamos nos adaptando também. É muito gratificante ver o sucesso que este trabalho alcançou”, comenta a dupla. O EP mais recente deste trabalho é o “Revivem Sua História – Ao Vivo em Uberlândia vol. 01”, que conta com duas músicas inéditas, sendo elas: “Quarteirão” e “Ai Que Vontade”.