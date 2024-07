Com ingressos esgotados, Ana Gabriel se apresenta em São Paulo nesta sexta (26)

Os ingressos para o aguardado show da estrela mexicana Ana Gabriel, no Tokio Marine Hall, estão esgotados. Conhecida como La Luna de América, a artista vem pela primeira vez ao país e fará única apresentação nesta sexta-feira, dia 26 de julho.

Ana Gabriel é uma lenda da música mexicana, com inúmeras indicações a grandes premiações como Grammy Awards, Grammy Latino e Prêmio Lo Nuestro. Reconhecida pelo talento no palco e fora dele, Ana encanta o público com sua doce voz e é respeitada como grande compositora e produtora.

Com mais de 30 álbuns lançados e 20 sucessos no Top 10 da parada Hot Latin Songs da Billboard, incluindo seis números 1, Ana Gabriel retorna aos palcos da América Latina com a turnê “Un Deseo Mas”.

Realizado pela Music On Events, em parceria com a CMN, o espetáculo promete emocionar os fãs brasileiros. Ana Gabriel, nascida em Guamúchil, Sinaloa, México, tem seu nome carimbado na Calçada da Fama de Hollywood e uma carreira musical de mais de quatro décadas, com mais de 40 milhões de discos vendidos em todo o mundo.

Ana Gabriel – Um Deseo Mas

Quando: sexta-feira, 26 de julho de 2024

Onde: Tokio Marine Hall – R. Bragança Paulista, 1281 – Várzea de Baixo, São Paulo/SP

Abertura da casa: 19 horas

Início do show: 21 horas

Informações: www.eventim.com.br