Com homenagem ao aluno Lucas, Ribeirão Pires inaugura quadra poliesportiva na EM Eng Carlos Rohm

Em comovente homenagem ao aluno Lucas Guizzardi da Trindade, que faleceu aos 10 anos, em decorrência de uma leucemia, a Prefeitura de Ribeirão Pires inaugurou, nesta sexta-feira (9) a revitalização da quadra poliesportiva da EM (Escola Municipal) Eng. Carlos Rohm I, que, a partir de hoje, recebeu o nome do estudante.

Um dos locais que Lucas mais gostava, a quadra poliesportiva recebeu revitalização completa: todo o prédio foi pintado, as calhas foram limpas, o piso recebeu tinta epóxi. Além disso, fotos de alunos foram instaladas nas paredes e o nome de Lucas foi eternizado em uma das paredes do ginásio, em obra realizada pelo artista urbano Ponezio, de Ribeirão Pires.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Ribeirão Pires, da secretária de Educação e Cultura, Rosi de Marco, além de demais autoridades municipais. Um dos destaques foi a presença da mãe do jovem Lucas, Rosimar Guizzardi, que estava visivelmente emocionada, do pai, Francisco Guizzardi e da irmã, Rosiane.

“Uma linda cerimônia que vai eternizar o nome do garoto Lucas, que tanto amava estudar aqui no Carlos Rohm e se divertir aqui na quadra, jogando bola com seus amigos. Antes de tudo, Lucas foi um guerreiro”, declarou o prefeito.

O chefe do Executivo ainda relembrou que a municipalidade também realizou a entrega da quadra da EM Sebastião Vayego de Carvalho e da EM João Midolla. Seis novas praças esportivas – as areninhas – devem ter obras iniciadas neste ano. A Prefeitura entregou, em 2023, o CTT (Centro Técnico de Treinamento) do Jardim Luzo, o Areninha, e o primeiro campo de grama sintética, o CTT do Ouro Fino Agenor “Sinho” Betega. A construção do novo Ginásio Poliesportivo da Vila Gomes segue em ritmo acelerado.

A secretaria de Educação e Cultura, Rosi de Marco, agradeceu à equipe da pasta e em especial aos profissionais que atuam no Carlos Rohm I. “Quando Lucas estudou aqui, eu era secretária e me lembro dele. Essa é uma homenagem emocionante”, declarou.

O pátio da escola, tomado pelos estudantes, refletiu um pouco da alegria que Lucas carregou pela quadra e pelos corredores do colégio. Mãe, pai e irmã de Lucas receberam uma placa, réplica daquela que eterniza a memória do garoto no ginásio e um quadro com o retrato de Lucas, desenhado pelo coordenador de Artes Plásticas da Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires), Dener de Sousa. Emocionados, os familiares de menino não escondiam as lágrimas.

“Se eu passei dias de muita tristeza, tenho certeza que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Gostaria de agradecer a todos que pensaram e realizaram essa homenagem. Eu tenho certeza que Lucas também está feliz e está brincando, como brincava aqui nessa quadra, em algum lugar no céu”, declarou a mãe de Lucas, Rosimar, enquanto lia os dizeres na placa que homenageia o estudante, fixada na parede do ginásio.