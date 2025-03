Com gols de Mbappé, Real Madrid vira sobre Villarreal e dorme na liderança do Espanhol

No último sábado (15), o Real Madrid conquistou uma vitória importante ao derrotar o Villarreal por 2 a 1, em partida realizada no Estádio El Madrigal, válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Com esse resultado, a equipe merengue ascende à liderança da competição, agora somando 60 pontos, três à frente do Barcelona, que enfrentará o Atlético de Madrid no domingo.

O Villarreal, conhecido como Submarino Amarelo, segue com uma campanha sólida na liga, ocupando a quinta posição com 35 pontos. A derrota impediu que a equipe se aproximasse do grupo dos quatro primeiros colocados, que garante vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

A partida começou intensa, com o Villarreal aproveitando o apoio de sua torcida para pressionar o Real Madrid desde os primeiros minutos. Logo aos 7 minutos, Álex Baena cobrou um escanteio que desviou em Tchouaméni e sobrou para o lateral Foyth abrir o placar para os anfitriões. No entanto, a vantagem durou pouco tempo. O Real Madrid respondeu rapidamente e igualou o marcador aos 17 minutos: após uma assistência de Bellingham para Brahim Díaz, que teve seu chute defendido pelo goleiro Conde, Mbappé estava bem posicionado para empurrar a bola para as redes.

O primeiro tempo ainda reservou mais emoções. Thibaut Courtois foi fundamental na defesa de um forte chute de Pape Gueye e logo depois assistiu a Mbappé marcar um belo gol aos 22 minutos. Aproveitando um erro da defesa rival em não cortar um cruzamento de Vázquez, o francês recebeu a bola e, com categoria, acertou um chute no ângulo superior do goleiro adversário. Rodrygo teve uma chance clara de ampliar a vantagem, mas viu sua finalização ser novamente defendida por Conde. Apesar do domínio do Real Madrid em alguns momentos, o Villarreal não se intimidou e continuou criando oportunidades, forçando Courtois a realizar mais intervenções decisivas antes do intervalo.

No segundo tempo, embora não houvesse gols, a intensidade se manteve alta. O Villarreal dominou as ações ofensivas e buscou incessantemente o empate. A entrada de Luka Modric trouxe mais controle ao meio-campo do Real Madrid, que tentava retomar a posse de bola. O time merengue ainda teve chances em contra-ataques rápidos liderados por Vinícius Júnior, que entrou na partida substituindo Brahim Díaz. Porém, foram os donos da casa que quase marcaram novamente: aos 40 minutos, Pérez girou na entrada da área e soltou uma bomba que raspou a trave de Courtois.

Com esta vitória apertada mas significativa, o Real Madrid mantém sua pressão sobre os rivais Barcelona e Atlético de Madrid na corrida pelo título do Campeonato Espanhol.