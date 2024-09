Com Gilvan, o 2º Subdistrito também terá Poupatempo da Saúde

O Poupatempo da Saúde criado por Gilvan enquanto ele esteve à frente da Secretaria de Saúde de Santo André é um equipamento inovador, que acelera os atendimentos da Rede Especializada e que serve de inspiração para diversas cidades brasileiras. Deu tão certo que Gilvan, agora candidato a prefeito, reafirma o compromisso de criar uma segunda unidade, no 2º Subdistrito da cidade, para ampliar o acesso da população.

“Zeramos filas e aproximamos as redes de Atenção Básica e Especializada, sempre focados em cuidar da nossa gente. E esse novo conceito de atendimento médico, moderno e espaçoso vai chegar também no 2º Subdistrito com mais comodidade e agilidade para os moradores da região”, garantiu Gilvan.

Inaugurado em fevereiro, o Poupatempo da Saúde já atendeu cerca de 165 mil pessoas, conta com mais de 150 médicos e contempla mais de 30 especialidades. Com 1,6 mil metros quadrados e 45 consultórios, o equipamento é o maior do Brasil dentro de empreendimentos comerciais e ocupa dois andares do Atrium Shopping.

“Santo André sempre exporta grandes exemplos de gestão, é assim com o Moeda Verde do Fundo Social de Solidariedade, criado pela deputada estadual Ana Carolina Serra, e agora com o Poupatempo da Saúde, projeto do Gilvan. Recebemos visitas de diversos prefeitos e candidatos a prefeitos de cidades importantes do Estado e de Goiás. Até o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, veio visitar as instalações. E agora vamos ter uma segunda unidade, no 2° Subdistrito, para ampliar ainda mais o atendimento”, ressaltou o prefeito Paulo Serra.

Nesta quinta-feira, Gilvan cumpriu agenda com vereadores e visitou as dependências de um supermercado conversando com os colaboradores, apresentando sua proposta de continuidade do trabalho realizado pela equipe do prefeito Paulo Serra e tirando dúvidas sobre o seu Plano de Governo.