Com foco nas vendas de fim de ano, ACISA promove ciclo de palestras e de capacitação

Consideradas importantes datas do varejo nacional, a Black Friday e o Natal exigem uma boa preparação antecipada dos comerciantes, não só em estoque, mas também em estratégias inovadoras para o sucesso das vendas físicas e virtuais. Como forma de contribuir com esses empreendedores, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, em parceria com o Sebrae-SP, realizará um circuito gratuito de treinamento e de capacitação.

Batizado de Varejo 360° – Trilha de treinamento, o evento tem a finalidade de proporcionar aos participantes formas para aumentar as vendas e a rentabilidade por meio de ferramentas específicas; melhorar o atendimento ao cliente; elevar a satisfação e a fidelização dos consumidores e otimizar as operações física e on-line da empresa.

As palestras com os consultores do Sebrae serão presenciais e realizadas, sempre às 19h, nas terças-feiras do mês de outubro, com exceção do dia 22, que será on-line. O encerramento acontecerá no dia 5 de novembro e quem participar de todas as palestras ou tiver 75% de presença receberá certificado e brindes. As inscrições estão disponíveis em: bit.ly/Varejo360.

A programação envolve as seguintes temáticas: como utilizar o Instagram para potencializar suas vendas; as estratégias para vender nos marketplaces e estratégias de vendas eficazes; criação de imagens e designs profissionais; Google Meu Negócio e o jeito Disney de encantar clientes.

“Através de novos conhecimentos, queremos ajudar os nossos associados a elaborarem promoções e ações diferenciadas para aumentar suas vendas não só neste período de fim de ano, como também já programar o seu planejamento estratégico para o próximo ano”, destaca Alessandra Bonamin, coordenadora da Academia de Negócios e Inovação ACISA.