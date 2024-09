Com foco na criança como leitora, Educação realiza formação do Alfabetiza Juntos

A Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires realizou formação do Programa Alfabetiza Juntos, com o tema: “A Criança como Leitora”. A atividade foi voltada aos professores da rede municipal e ocorreu no prédio que abriga a Pasta.

A atividade surgiu a partir da Avaliação de Fluência Leitora e deverá oferecer recursos e estratégias para melhorar ainda mais os níveis de alfabetização no município. Dentre o conteúdo, destacam-se práticas de leitura e a organização da unidade escolar como estímulo à leitura.

Durante a formação, foram realizadas dinâmicas em que os professores e professoras realizaram reflexão sobre como aprimorar as abordagens pedagógicas dentro da sala de aula. Além disso, uma atividade foi elaborada para reforças a importância e a eficácia da leitura.

“Precisamos refletir nossa prática para dar condições dos alunos avançarem em seu aprendizado. O aluno necessita ter acesso à diversidade de gêneros explorados de maneira diferente, com uma forma prazerosa na sua apresentação. Nós, enquanto professores, devemos modelizar a prática da leitura”, declarou a coordenadora pedagógica Maria Aparecida Almeida Silva.

A Secretaria de Educação e Cultura participa e elabora formações aos seus profissionais coma intenção de atualizar e aprimorar as estratégias pedagógicas adotadas dentro das unidades escolares. Além do Alfabetiza Juntos, há também o PAR (Programa de Alfabetização Responsável), e atividades elaboradas pelo Instituo Ayrton Senna.