Com Filippi, Diadema volta a celebrar convênios e receber recursos do Governo Federal

Diadema passou 15 anos sem assinar contratos para liberação de recursos com o Governo Federal, mas essa situação mudou sob a gestão do prefeito José de Filippi Júnior. Os contratos assinados entre a Prefeitura de Diadema e o Governo Federal fazem parte do Novo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, e entre eles está o Periferia Viva, que vai promover requalificação das moradias e dos espaços dos núcleos habitacionais Gazuza e Marilene. Os investimentos somam R$ 200 milhões.

A primeira intervenção vai acontecer no Gazuza, com melhoria habitacional, obras de urbanização e de infraestrutura de mobilidade, construção de moradias e instalação de equipamentos públicos. Os moradores vão ganhar um parque com áreas de lazer, pista de caminhada, ciclovia, praça de skate e um mirante. Serão construídas novas unidades habitacionais e o pavimento térreo do prédio vai abrigar uma base de atendimento de saúde como ponto de apoio à UBS da região.

As moradias também vão passar por um processo de requalificação para a melhoria das condições de salubridade, acessibilidade e segurança, em parceria inovadora com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP – Universidade São Paulo. Desde março, 20 arquitetos e urbanistas iniciaram o levantamento arquitetônico das moradias e elaboraram projetos para levar mais iluminação às casas, diminuir a possibilidade de mofo e de acúmulo de água, entre outras ações.

Educação e esporte

A Prefeitura de Diadema também assinou outro contrato com o governo federal que vai garantir investimentos em projetos educacionais e esportivo. Por ele, Diadema vai ganhar o segundo CEU com a ampliação da EMEB Professora Fabíola de Lima Goyano. O novo prédio da EMEB vai atender, num primeiro momento, 416 crianças, e contará com 13 salas de aula, biblioteca, sala multiuso, cozinha e espaços para a prática de esportes, eventos culturais e lazer. Em um segundo momento, sua capacidade será ampliada para 818 estudantes. O investimento para a fase inicial é de R$ 13 milhões.

A EMEB Reinaldo Piró, na área central da cidade, vai ganhar creche para atender 188 crianças, sendo 40 bebês. O prédio contará com lactário, fraldário, parque infantil e sala multiuso, com investimento será de R$ 2,6 milhões. O Novo PAC também vai construir o Espaço Esportivo Comunitário Inamar com campo de futebol society com grama sintética, quadra de basquete 3 x 3, pista de caminhada com 220 metros e parquinho infantil, em área de 3.000 m², em obra orçada em R$ 1,5 milhão.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, celebra o forte fluxo de investimentos do governo federal que o município vem recebendo. “São projetos que têm potencial para dar um salto na qualidade de vida em nosso município, e quem ganha com isso é nossa cidade e nossa população. Temos muito o que comemorar!”, resumiu o prefeito.