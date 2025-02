Com fila zerada pelo 5º ano, Prefeitura entrega a 29ª creche da cidade desde 2023

Nesta segunda-feira (24), a Prefeitura de São Paulo inaugurou o Centro de Educação Infantil (CEI) Laila Saad Gadelho, situado no bairro Campo Grande, na Zona Sul da capital. Esta nova unidade possui capacidade para atender até 232 crianças, sendo a 29ª escola entregue no ano de 2023. O investimento total ultrapassou R$ 11 milhões, garantindo uma infraestrutura que prioriza acessibilidade e segurança.

Com a entrega do CEI Laila Saad Gadelho, São Paulo alcança um marco significativo: cinco anos consecutivos sem filas para creches. Esse resultado é fruto de parcerias estratégicas com Organizações da Sociedade Civil (OSCs), além da ampliação das vagas nas unidades existentes e da construção de novas instituições, assegurando que todas as famílias cadastradas tenham acesso ao atendimento.

O prefeito Ricardo Nunes destacou a importância da inauguração, afirmando: “Ao entregarmos um espaço de alta qualidade para 232 crianças, reafirmamos nosso compromisso em garantir vagas nas creches e em melhorar as nossas notas no Saresp. Homenagear Laila é também reconhecer o trabalho dos nossos servidores públicos”.

A nova unidade educacional conta com um andar térreo equipado com copa, cozinha, almoxarifado, berçários e brinquedoteca, além de dois andares adicionais. Dentre suas características sustentáveis, estão o uso de água de reuso, placas solares para aquecimento de água e pisos ecológicos feitos a partir de pneus reciclados.

Além das instalações modernas, o CEI foi projetado para ser totalmente acessível, conforme as normas vigentes. Desde o início de 2023, foram entregues 29 novas unidades de Educação Infantil na cidade, incluindo 23 CEIs, quatro Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e dois Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), todos voltados para crianças de até cinco anos.

Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, manifestou satisfação pela entrega: “Iniciamos a semana com alegria por mais essa conquista na área da educação. Estamos construindo outros quatro CEIs para continuar avançando nesse setor tão essencial”.

Para guiar as práticas pedagógicas nas EMEIs e CEIs, a Secretaria Municipal de Educação utiliza o “Currículo da Cidade – Educação Infantil”, que define diretrizes sobre atividades diárias e estímulos ao aprendizado infantil.

Fernando Padula, secretário municipal de Educação, reafirmou o compromisso da administração: “A rede municipal está preparada para garantir qualidade e segurança às crianças que necessitam desse serviço. Oferecemos refeições nutritivas e profissionais capacitados em um ambiente que promove políticas voltadas à primeira infância”.

Uma Homenagem Significativa

O nome do CEI é uma homenagem à servidora pública Laila Saad Gadelho, reconhecida por sua atuação em políticas sociais desde sua entrada na Prefeitura em 1991. Laila foi pioneira na implementação do primeiro convênio com a ONG Santa Fé, voltado ao atendimento de crianças e adolescentes em situação vulnerável.

Fernando Saad Gadelho expressou orgulho pelo legado deixado por sua mãe: “Ela dedicou mais de 35 anos ao serviço público como assistente social. Para ela, não eram os cargos ocupados que importavam, mas sim as vidas que conseguiu impactar positivamente ao longo dessa jornada”.

Laila também estabeleceu colaborações com empresas para utilização de espaços públicos com foco em projetos sociais. Um exemplo significativo é o Projeto de Capoeira desenvolvido na Creche Vila Clara, numa região marcada pela violência.

A homenageada coordenou ainda a criação de um albergue destinado a acolher 400 pessoas em situação de rua e exerceu papel crucial como subprefeita da Aricanduva/Vila Formosa no apoio a causas humanitárias.