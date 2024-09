Com estoque em emergência, Pró-Sangue de SP convoca população para doação

A Pró-Sangue está precisando urgentemente de doação de sangue. O estoque opera em estado de emergência para os sangues O+, O- e B-, com condição de atendimento de 20% da demanda hospitalar. Já os tipos A- e AB- estão críticos, sendo suficientes para atender 50% dos pedidos.

A coleta de sangue foi bem tímida nesta semana, aponta a entidade. O sistema de agendamento online está com uma ocupação de apenas 40% das vagas no posto Clínicas, na zona oeste da capital, sinalizando um número baixo de doações para os próximos dias. Se essa situação não for revertida, pode ocorrer desabastecimento dos hospitais.

Para esta sexta (6) e sábado (7), ainda há muitas vagas livres no sistema de agendamento online. O agendamento online pode ser feito pelo site www.prosangue.sp.gov.br.

Veja abaixo como fica o funcionamento da Pró-Sangue no feriado de 7 de setembro e durante a semana:

Horário dos postos durante a semana

Posto Clínicas: das 8 às 17h30

Posto Osasco: das 8 às 16h30

Posto Dante Pazzanese: das 8 às 12h30

Posto Mandaqui: das 8 às 16h30

Posto Barueri: das 8 às 17h00

Horário dos postos aos sábados e feriados

Posto Clínicas: das 8 às 16h00

Posto Osasco: das 8 às 16h00

Serviço

Além de fazer o agendamento online pelo site da Pró-Sangue, o candidato deve verificar os requisitos básicos para doação, sendo os principais: estar em boas condições de saúde e alimentada, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar o site), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem. Nesse sentido, é sempre bom consultar os pré-requisitos básicos à doação para que não se perca a viagem quando chegar a um dos postos de coleta. Não deixe de conferir também o horário de atendimento dos postos.

Todas as informações encontram-se disponíveis no site da Fundação (www.prosangue.sp.gov.br). Para outras informações, entre em contato pelo Alô Pró-Sangue (11 4573-7800), WhatsApp (11 9-9152-7653) ou e-mail ([email protected]).