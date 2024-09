Com estoque em emergência, Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, pede doação de sangue

O Hospital Guilherme Álvaro (HGA), em Santos, na Baixada Santista, está com estoque de sangue em emergência, suficiente apenas para uma semana. A instituição necessita, especialmente, dos tipos sanguíneos -O, -A e +O, mas ressalta que todos os tipos são bem-vindos.

A coordenadora técnica do hemonúcleo do HGA, Silvana Biagini, destaca que a única fonte de sangue para pacientes que necessitam são os doadores. A doação se faz essencial, sobretudo em casos de acidentes com hemorragias, além de cirurgias e quimioterapias que podem ser canceladas se não houver estoque, tendo em vista que alguns pacientes, durante o tratamento oncológico, têm um bloqueio do crescimento de células sanguíneas.

Silvana explica ainda que nesta época do ano os casos de viroses respiratórias crescem, aumentando o número de pacientes e diminuindo o número de doadores, o que torna a situação mais crítica.

“Lembre-se, se você precisa de sangue no hospital e recebe é porque alguém teve esse gesto de solidariedade. O sangue só é obtido por doação voluntária e altruísta, portanto, um produto finito, até o momento, não tem substitutos”, ressalta a coordenadora.

Serviço

Doação de sangue

Local: Hospital Guilherme Álvaro, Rua Oswaldo Cruz, 197, Santos

Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 12h30

Requisitos básicos para doação

Boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos;

Pesar no mínimo 50kg;

Estar descansado;

Estar alimentado (sem alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem o procedimento);

Apresentar documento original com foto recente.

Principais impedimentos temporários

Resfriado (aguardar 7 dias após desaparecimento dos sintomas);

Gravidez;

Amamentação;

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis;

Exames endoscópicos, extração dentária e cirurgias com anestesia geral;

Vacinas (spós 48 horas da vacina da gripe e 1 mês após vacina da dengue. Para demais vacinas, consultar o hemonúcleo).

Principais impedimentos definitivos