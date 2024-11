Com estoque crítico, Pró-Sangue de SP convoca população para doação

A Fundação Pró-Sangue, instituição ligada à Secretaria de Estado da Saúde e à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, está precisando urgentemente de doação de sangue. O estoque apresenta situação de emergência para os sangues O+, O- e B-, com condição de atendimento de 20% da demanda hospitalar. Já os tipos A- e AB- estão em um patamar crítico, sendo suficientes para suprir apenas 50% da demanda transfusional.

Os postos de coleta receberam poucas doações nesta semana e a fundação, em parceria com o Governo de SP, reforça que há muitas vagas livres no sistema de agendamento online da instituição, que pode ser acessado clicando aqui.

“O número de doações precisa aumentar logo para que não haja risco de desabastecimento de sangue. Portanto, para que o sangue não falte, a Pró-Sangue faz um apelo à população para que venha doar sangue”, ressalta a instituição.

Requisitos para doação de sangue

Estar em boas condições de saúde;

Estar alimentado;

Ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar o site);

Pesar mais de 50 kg;

Levar um documento de identidade original com foto recente que permita a identificação do candidato.

Evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Todas as informações encontram-se disponíveis no site da fundação (www.prosangue.sp.gov.br) ou pelo Alô Pró-Sangue (11 4573-7800), WhatsApp (11 9-9152-7653) ou e-mail ([email protected]).