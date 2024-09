Com encontro inédito no Rock in Rio, Gilsons e Ferrugem anunciam single em parceria

No dia 19 de setembro, o grupo Gilsons tem um encontro marcado com Ferrugem no palco Sunset do Rock in Rio. O trio composto por José Gil, Francisco Gil e João Gil une MPB ao pagode do cantor carioca em um apresentação única que promete entregar ao público um dia inesquecível. A união dos artistas no festival marca, ainda, o lançamento do single “Bebê”, faixa que exalta essa parceria e que chega às plataformas no dia 18 de setembro.

Conhecidos pelo frescor e leveza típicos da Bahia, Gilsons vem construindo um trabalho autêntico desde a sua formação em 2018. A vontade de misturar diferentes gêneros e explorar toda a complexidade e riqueza da nossa música foi o que uniu o trio a Ferrugem – nome de destaque no pagode brasileiro e par ideal para uma composição romântica e moderna criada por Francisco Gil. “Quando Fran trouxe a letra de ‘Bebê’, logo pensamos no Ferrugem: um cantor extraordinário do qual somos fãs e que também traz essa essa mistura em seu trabalho. É uma honra estar junto com esse gigante nessa canção”, explica José Gil.

Sobre a parceria, Ferrugem comenta: “Tem uma brasilidade muito genuína no trabalho dos Gilsons. Foi pensando nisso mesmo que convidei os caras para cantarem comigo no palco do Rock in Rio. E, nossa, fiquei mais feliz ainda de poder cantar com eles numa faixa. ‘Bebê’ é bonita demais”.

Com o convite para participar do Rock in Rio, Gilsons e Ferrugem decidiram mergulhar no processo de gravação de “Bebê” como forma de celebrar seu encontro dentro e fora dos palcos, tornando essa festa ainda mais especial. “Não podíamos deixar passar essa oportunidade sem perpetuá-la de alguma forma. Estamos duplamente felizes e realizados, pelo show e pela parceria. Fizemos quase tudo remotamente: subimos a base em estúdio, ele colocou a voz dele e nós colocamos a nossa em cima dos caminhos maravilhosos que ele trouxe. Foi uma forma de deixar ele livre para interpretar e também de aprender”, finaliza José.

Sobre Gilsons

Gilsons é um trio musical brasileiro de MPB formado em 2018. O grupo é composto por José Gil, Francisco Gil e João Gil, respectivamente filho e netos de Gilberto Gil. Seu EP “Várias Queixas” (2019) rendeu ao grupo uma série de hits em parcerias com nomes de destaque da música brasileira como “Love, Love”, faixa que coleciona números estratosféricos nas plataformas digitais. Em meio à pandemia, o trio pareceu escolher a dedo as faixas certas para acalentar o público. Em 2020, Gilsons lançou “Índia”, em parceria com Júlia Mestre; “Devagarinho”, com Mariana Volker; e “Besteira”, com o duo Yoún.

Em 2022, Gilsons lançou seu primeiro álbum de estúdio “Pra Gente Acordar”, projeto que consolidou o nome do trio no cenário musical brasileiro. Nesse mesmo ano, lançaram “Deixa Fluir” com o grupo Big Up; “Algum Ritmo”, com Jovem Dionísio; e um remix de “Love, Love” feito por Alok. Em 2023, “Céu Rosé” foi uma parceria com o grupo mineiro Lagum. Durante o carnaval daquele mesmo ano, João, José e Francisco se uniram ao BaianaSystem e ao Tropkillaz no single “Presente”. Já em 2024, Gilsons anunciou o lançamento de “Feito a Maré”, parceria com Jota.pê e “ME LIGA”, com Murilo Chester.

Ficha Técnica – Bebê

Composição: Francisco Gil, Dan Mendes

Voz: Francisco, Ferrugem, José Gil e João Gil

Produção: José Gil

Violão: Francisco Gil e João Gil

Cavaquinho: Pedrinho da Serrinha

Baixo: João Gil

Teclados: Rodrigo Tavares

Percussão: Kaiña do Jejê e Pedrinho da Serrinha

Programações e Edições: José Gil

Mix e Master: Arthur Luna

Serviço

Rock in Rio 2024

Local: Parque Olímpico – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.

Data: 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro

Ingressos: https://rockinrio.com/rio/pt-br/ingressos/