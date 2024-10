Com edital de R$ 110 milhões, TV Brasil vai fazer sua primeira novela

A TV Brasil deve anunciar na próxima quinta-feira (24) que fará sua primeira telenovela. O anúncio será feito no Encontro de Ideias Audiovisuais, o mercado de negócios da Mostra de Cinema de São Paulo.

A coluna Guilherme Amado, do Metrópoles, antecipou a novidade. Segundo a publicação, a emissora vai investir parte de um edital de R$ 110 milhões na produção.

Antonia Pellegrino, diretora de Conteúdo e Programação da EBC, apresentará o edital. À publicação, ela afirmou que o anúncio é fruto do alinhamento entre EBC e Ancine, que vêm trabalhando desde 2023, quando destravaram as 75 obras do edital Prodav TVs Públicas, cujos conteúdos já estão sendo exibidos pela emissora. O edital havia sido pago e censurado na gestão Bolsonaro, que discordava da temática de alguns filmes.

“Eram R$ 70 milhões desperdiçados. Assim que assumi a Diretoria de Conteúdo e Programação, fizemos uma força-tarefa para recompor o edital e evitar o desperdício de recursos públicos. Menos de um ano depois, já estávamos exibindo essas obras”, disse Pellegrino à publicação.