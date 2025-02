Com drone e nebulizador, São Bernardo reforça treinamento e estratégia contra a dengue

Em uma estratégia de potencializar o trabalho de combate e prevenção da dengue, que já conta na cidade com drones e nebulização, além do trabalho porta a porta, a Prefeitura de São Bernardo realizou nesta quinta-feira (27/2) o treinamento “Dengue em Foco: Vigilância e Estratégias de Combate”.

A formação foi realizada no Teatro Inezita Barroso e reuniu 490 agentes comunitários de saúde, coordenadores das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), profissionais do Consultório na Rua, dos Centros de Especialidades Odontológicas, dos Departamentos de Vigilância Epidemiológica, Atenção Especializada, Urgência e Emergência, Apoio à Gestão e Apoio Administrativo.

Com grandes especialistas na área de saúde e controle de endemias, os participantes tiveram acesso a painéis sobre a dengue em São Bernardo, no Brasil e no mundo, além de poderem discutir as estratégias mais eficazes para prevenção não apenas da dengue, mas de diferentes outras arboviroses, como Zika e chikungunya. Durante a abertura da atividade, o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn, agradeceu ao trabalho de todos os profissionais.

“Este é um encontro extremamente importante e nós devemos estar muito orgulhosos de quem nós somos. Agentes de saúde, de endemias, infectologistas, estão no campo de batalha, combatendo endemias e epidemias”, afirmou.

Dr. Jean destacou que na gestão do prefeito Marcelo Lima o objetivo é transformar a saúde pública em serviço que seja prestado à sociedade de maneira impecável. “Vamos fazer a nossa parte, que é educar, orientar, fiscalizar e prevenir. E cuidar das pessoas. Não podemos deixar as pessoas morrerem por dengue”, pontuou. Para o titular da pasta, reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais que atuam nos territórios, investir em formações e melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde é o caminho para alcançar este objetivo.

A secretária adjunta de Saúde, Fernanda Penatti, ressaltou que a pasta conta com uma equipe dedicada e corajosa de gestores, mas que a saúde pública se faz nos territórios, na ponta, com o apoio e dedicação dos agentes de saúde. “Vamos sempre atuar em conjunto. Nosso gabinete está aberto para esse diálogo, para uma construção conjunta e eu agradeço muito o trabalho de todos vocês”, declarou.

PARTICIPAÇÃO DE PESO

A mesa de abertura contou com a presença da pesquisadora no Laboratório de Geografia Ambiente e Saúde da UnB, membro da Diretoria Consultiva da PROEPI (Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo), consultora em Saúde no SUS, Dra. Eucilene Santana, do assistente-doutor do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias (DMIP-HC/FMUSP), o professor Evaldo Stanislau Affonso de Araujo, da diretora adjunta regional da Universidade São Judas Tadeu, Thiciane Vanessa Holanda Lins, do diretor da Universidade São Judas Tadeu, Guilherme Martins Ramos Daflon, e do gestor de Saúde e Educação da Universidade São Judas Tadeu, Michel Sant’Anna de Pinho. As apresentações foram ministradas pela Dra. Eucilene e pelo professor Evaldo.