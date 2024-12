Com dois triplo-duplos, Nuggets vence o Utah Jazz pela NBA

O Denver Nuggets venceu em grande estilo o Utah Jazz, na noite da última segunda-feira (30). Jogando em casa na Ball Arena, a equipe saiu vencedora pelo placar de 132-121 e contou com dois triplo-duplos da mesma equipe: Nikola Jokic e Russell Westbrook.

Um dos líderes e favoritos para vencer o prêmio de MVP da NBA, Jokic fez mais uma partida arrasadora: anotou 36 pontos, pegou 22 rebotes e distribuiu 11 assistências. Enquanto isso, o armador Wesbrook também chegou nos dois dígitos nas três estatísticas, mesmo que de forma mais moderada: 16, 10 e 10.

Essa é apenas a segunda vez na história em que dois companheiros da mesma equipe alcançam um triplo-duplo no mesmo jogo. A outra vez foi justamente completada pelo Denver Nuggets, em 2023. Durante os playoffs da temporada passada, a franquia venceu o Miami Heat nas finais com a dupla Nikola Jokic-Jamal Murray fechando o jogo com triplo-duplo. Os dois também ultrapassaram a marca dos 30 pontos.

Com a vitória diante do Utah Jazz, o Denver Nuggets pulou para a sexta colocação da NBA com 18 vitórias e 13 derrotas, chegando à sua segunda vitória consecutiva. A franquia volta à quadra na quarta-feira (1o), quando recebe o Atlanta Hawks, às 23h (de Brasília).