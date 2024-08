Com dois teleféricos, parque em Itu (SP) oferece passeio inesquecível em meio à natureza

Localizado em Itu, a menos de 100 quilômetros de São Paulo, o Parque Maeda é um destino turístico que oferece uma ampla gama de atividades de lazer para todas as idades. Combinando diversão, natureza e cultura oriental, o parque se destaca especialmente pelos seus dois teleféricos, que transportam milhares de pessoas durante o ano todo.

Os teleféricos oferecem uma experiência que mistura aventura e contemplação. O primeiro teleférico do Parque Maeda foi inaugurado em 2002, com um percurso de 920 metros. Em 2014, foi lançado o segundo teleférico, com um trajeto ainda maior, de 1.100 metros. Com cadeiras duplas, sendo 50 no primeiro e 60 no segundo, os teleféricos proporcionam aos visitantes a oportunidade de admirar diversos pontos turísticos do complexo, incluindo uma área de preservação exuberante, um pomar de jabuticabas e um lago fora do perímetro do parque. A viagem de ida e volta dura em média 15 minutos, oferecendo vistas panorâmicas inesquecíveis.

Os teleféricos levam os visitantes a duas grandes atrações do parque: o Jardim Japonês, um dos maiores do Brasil, com 27.500 m² de área verde e um design paisagístico primoroso, e a Árvore Gigante, uma estrutura impressionante equivalente a um prédio de sete andares, com um mirante a 22 metros de altura. Segundo Henrique Maeda, um dos administradores do parque, o teleférico é uma das atrações mais populares. “É uma atração de contemplação que abrange todas as idades e é procurada mesmo no frio, diferentemente do parque aquático e da pesca esportiva, cujo movimento diminui devido às baixas temperaturas”, explica. Manutenções preventivas são realizadas diariamente para garantir a segurança e o conforto dos visitantes.

Sobre o parque

O Parque Maeda conta com infraestrutura completa de lazer e hospedagem ao visitante, incluindo pesqueiro, um dos restaurantes mais diversificados do país e um dos maiores jardins japoneses do Brasil. É possível ter acesso ao Parque Maeda pelo passaporte day use. O passaporte é um pacote que já inclui o almoço, passeios como jardim japonês, árvore gigante e rodas d’água, parque aquático, pesca esportiva, passeios de trenzinho e de teleférico, pedalinho e quadriciclo. Com o passaporte day use o almoço é à vontade com uma grande variedade de pratos quentes, comida japonesa e bebida não alcoólica. O passaporte pode ser adquirido antecipadamente pelo site: https://parquemaeda.com.br/vendas-online/

O parque aquático do Maeda tem piscinas com toboáguas para crianças e adultos e conta com o apoio e a segurança de monitores e salva-vidas. Há, ainda, passeios a cavalo e voo de helicóptero por todo o perímetro do parque. A vista panorâmica é incrível e atrai muita gente.

Pesca esportiva e hospedagem

Para quem gosta de pesca esportiva, o Maeda é o lugar certo. O complexo de lazer tem diversos espaços para a prática da pesca, sendo eles: Tancão, Tanques de Engorda, Caiaque Fishing e tanques do próprio parque. Em todos eles é possível fisgar espécies diferenciadas em meio a uma exuberante paisagem natural, repleta de verde e ar fresco.

Para ter uma experiência ainda mais bacana e aproveitar com calma, hospede-se na Pousada Maeda. A pousada já conta com uma piscina privativa e fica ao lado do Parque Maeda. Há apartamentos e chalés para casais e famílias com banheiro, TV, frigobar e roupas de cama e banho.

SERVIÇO:

☎ WhatsApp: (11) 94303-9767

☎ Telefone: (11) 2118-6200

Endereço: Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia, Km 18 – Itu/SP

Site: www.parquemaeda.com.br