Com dois gols de Patrick Fabiano, Primavera estreia com vitória na A2

Com um futebol consistente e sem sofrer perigo, o Primavera SAF estreou com vitória no Campeonato Paulista da A2. Em casa e com o apoio de 2.250 torcedores, que foram no estádio Ítalo Mário Limongi, o Primavera venceu a Portuguesa Santista por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira. Os dois gols foram marcados pelo atacante Patrick Fabiano, com assistências do meia Renatinho, na etapa inicial. Esse foi o nono confronto entre os dois clubes em partida oficiais, com total equilíbrio. São agora três vitórias para cada lado e outros três empates.

Na segunda rodada, no próximo sábado, o Primavera SAF vai até a cidade de Sorocaba enfrentar o São Bento, que também estreou com vitória. O jogo será às 16h, no Estádio Municipal de Sorocaba Walter Ribeiro.

Sob forte calor, o jogo começou equilibrado e estudado pelas duas equipes. Os dois primeiros chutes a gol, sem perigo, aconteceram somente aos 12 minutos, com Pionteck, do Primavera, e no minuto seguinte com a resposta da portuguesa.

O Fantasma abriu o placar aos 14 minutos. O meia Renatinho, um dos reforços para essa temporada, foi lançado na direita, invadiu a área e chutou cruzado. O goleiro da Santista espalmou para o meio e Patrick Fabiano, outro contratado para essa temporada, bem colocado bateu forte, sem chances de defesa.

O Primavera ampliou a vantagem logo após o retorno da parada técnica. Aos 32 minutos, novamente Renatinho dominou no meio de campo e tocou para o artilheiro da tarde Patrick Fabiano. Ele dominou na entrada da área, driblou o goleiro, e chutou para ampliar o placar.

O único chute com mais perigo da Portuguesa Santista foi aos 41 minutos, em cobrança de falta. O goleiro Gledson defendeu com facilidade.

Na segunda etapa, o Fantasma com a vantagem continuou dominando as ações, sem sofrer pressão. O time comandado pelo técnico Ricardo Colbachini teve outras oportunidades em jogadas de contra-ataque para ampliar o placar, mas acabou desperdiçando as chances.

Após o jogo, o técnico do Primavera SAF ressaltou o espírito aguerrido de seus jogadores. “Foi um jogo de qualidade e competitividade, onde tivemos qualidade na defesa e efetividade no ataque”, disse. Ele também ressaltou a importância da vitória diante de um adversário forte e um dos principais candidatos a brigar pelo acesso.

Patrick Fabiano, estreante com dois gols, também comemoro o resultado. “É importante estrear com uma vitória, ainda mais com dois gols, já que o centroavante vive e gols”, afirmou.