Com diversão para toda a família, Páscoa do Clube de Campo recebe mais de mil pessoas

O dia ensolarado no último domingo, dia 17 de março, combinou perfeitamente com a estrutura que Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CMMC) preparou para a tradicional celebração de Páscoa. Com a presença de mais de mil associados, o espaço do complexo de lazer e esportes mogiano celebrou a data mais doce do ano em grande estilo, repleta de atividades para todas as idades.

Um dos pontos altos do dia foi o esperado passeio no trenzinho do Coelho da Páscoa, que encantou crianças e adultos enquanto percorria as imediações do clube. Com sua característica descontraída e lúdica, o trenzinho, conhecido por seus passeios turísticos em Guararema, foi um verdadeiro sucesso, atraindo uma grande procura por parte dos participantes.

A festa contou também com um ponto para as famílias tirarem fotos com o Coelho da Páscoa e garantirem uma lembrança do dia. Os retratos já estão disponíveis para retirada na Secretaria do Clube.

As crianças tiveram à disposição uma diversidade de brinquedos infláveis, além de participarem de várias brincadeiras temáticas relacionadas à Páscoa. Guloseimas não faltaram para adoçar ainda mais o dia dos pequenos, que se deliciaram com os quitutes típicos da ocasião.

Enquanto isso, os adultos desfrutaram do calor do verão em mais uma edição do projeto “Som das Onze e Meia”, realizado na praça “Francisco Pieri Neto”. O ambiente descontraído e animado contou com a presença da banda T-Ale, que abrilhantou a comemoração dos 66 anos do Clube no ano passado e já é aguardada por muitos associados na próxima celebração do aniversário do CCMC.

A diretora social, Karin Camargo, compartilha a satisfação de ver o evento entrar todos os anos no calendário das famílias associadas: “O nosso evento de Páscoa é todo pensado para divertir e entreter todos os nossos associados, da criança que passou a manhã brincando nos infláveis e tirando foto com o Coelho, até os adultos, que desfrutaram de boa música e clima festivo no projeto ‘Som das Onze e Meia’ com a banda T-Ale. Temos o compromisso de oferecer eventos que promovam a integração e diversão de toda a família”, destacou Karin.