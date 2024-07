Com disputa eletrizante em Okayama, Victor Tieri e Gelson Xavier vencem na E-Stock 2024

A E-Stock realizou a quarta etapa da primeira fase na temporada 2024 trazendo dois vencedores inéditos no campeonato. A rodada disputada no circuito japonês de Okayama viu os triunfos de Victor Tieri e Gelson Xavier nas classes Pro e Pro-Am, respectivamente, na noite da última quinta-feira (18). Com patrocínio da Vivo Fibra Gamer, Banco BRB, Extreme SimRacing, Hankook Tires e Razer, o campeonato virtual oficial da Stock Car Pro Series é organizado em conjunto pela IRB Esports e Vicar e realizado sob a plataforma iRacing.

A prova teve a participação especial do piloto Vitor Genz nos comentários. Primeiro gaúcho a vencer uma corrida na Stock Car, Genz se notabiliza pela sua experiência não apenas nas pistas reais, mas também no universo do automobilismo virtual, trazendo assim importante experiência à transmissão, marcada por disputas intensas e reviravoltas.

Nesta nova temporada, a E-Stock segue a versão real da Stock Car Pro Series e traz no seu regulamento uma corrida de 50 minutos para cada uma das categorias, mantendo a parada obrigatória nos boxes — sem janela pré-estabelecida — e seis acionamentos do push to pass para cada piloto ao longo da prova.

Cada uma das duas fases do campeonato tem seis corridas para as categorias Pro e Pro-Am. Os cinco primeiros colocados de cada fase estarão classificados para a Super Final, que será realizada ao melhor estilo do Super Bowl da NFL e vai acontecer no mesmo fim de semana da Super Final BRB da Stock Car Pro, no Autódromo de Interlagos, em dezembro. Na união entre o automobilismo virtual e o real, o campeão na classe Pro vai ganhar um teste com um carro da Turismo Nacional em Interlagos.



Novo pole e novo vencedor — A largada da categoria Pro-Am foi limpa, com Gelson Xavier mantendo a liderança, seguido por Gabriel Felipe e Felipe Mota. Logo na segunda volta, Gelson fez o giro mais veloz da prova, com 1min36s483, utilizando seu primeiro botão de ultrapassagem para garantir velocidade extra enquanto estava de pneus novos. A disputa pelo pódio se intensificou rapidamente, com trocas de posições entre Gelson e Gabriel na reta oposta, utilizando o push to pass. No entanto, uma escapada de Gabriel na frenagem, enquanto ainda estava com o push ativado, o fez perder a liderança e cair para terceiro, logo atrás de Felipe Mota.

Após as paradas nos boxes, a briga pelo top-5 se acirrou ainda mais, com Felipe Oliveira, André da Croce e Ulisses Mantovani entrando na disputa com Fernando Signoretto e Bruno Campos.

Campos, em quarto lugar, conseguiu se distanciar da confusão, enquanto Signoretto caiu para sétimo, ultrapassado por Ulisses e Oliveira, este último que foi um dos destaques da prova, conquistando 9 posições, saindo de décimo quarto para quinto lugar. Jonathan Guizilin também se destacou, ganhando dez posições da largada e fechando em décimo primeiro.

Na parte final da corrida, Felipe Mota utilizou seu último push to pass para se aproximar de Gelson Xavier, que estrategicamente guardou seu último botão de ultrapassagem para a última volta, garantindo assim a vitória. Gabriel Felipe terminou em terceiro lugar.



Uma corrida com plot twist — A categoria Pro entregou uma corrida repleta de emoções e reviravoltas. Líder do campeonato com duas vitórias, Luiz Felipe Tavares dominou a sessão classificatória e assegurou a pole position com a marca de 1min34s658, seguido de perto por Victor Miranda, pouco mais de 0s1 atrás, na primeira fila. Victor Tieri, Jackson Resende e Pedro Picanço fecharam os cinco primeiros do grid, separados por somente quatro décimos.

A largada foi marcada por um acidente envolvendo seis carros na primeira curva, incluindo Jackson Resende, que caiu para a décima posição. Outros pilotos também sofreram danos e abandonos prematuros, como Bruno Rissetto, Henrique Pettinari e Victor Veloso.

Inicialmente, Tavares construiu uma vantagem sobre Victor Tieri, que ultrapassou Miranda no início, que caiu para terceiro lugar e teria de lidar com as pressões de Neto Nascimento, que largou em sexto e buscava o pódio. Enquanto isso, mais atrás, Ralph Benitez, Jackson Resende, Daniel Mageste e Eduardo Santos travavam uma batalha acirrada no top-10.

Uma reviravolta dramática ocorreu quando Tavares, líder da corrida, recebeu uma punição por excesso de velocidade nos boxes, caindo para décimo. Victor Miranda, que disputava a liderança virtual com Pedro Picanço, também enfrentou dificuldades nos boxes com falta de combustível e acabou perdendo posições. Logo em seguida, travaria uma breve disputa com seu companheiro de equipe, Jackson Resende, que chegou em Miranda e ativou o push to pass, conquistando a posição, mas caindo em seguida ao perder o controle do carro na curva adiante.

Com a pista livre, Victor Tieri, de apenas 15anos, assumiu a liderança e demonstrou grande maturidade e habilidade, conquistando sua primeira vitória no campeonato. Pedro Picanço e Neto Nascimento completaram o pódio, enquanto Luiz Felipe Tavares amargou seu pior resultado no campeonato, em nono.

A próxima etapa da E-Stock será no circuito de Algarve e acontece já na próxima semana, dia 25 de julho, na sequência de um campeonato emocionante e de disputas imprevisíveis.



E-Stock 2024, fase 1, etapa de Okayama

Pro (15 primeiros)

1º – Victor Tieri (Chevrolet Cruze/Lobo Racing), 31 voltas

2º – Pedro Picanço (Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team), a 2s722

3º – Neto Nascimento (Toyota Corolla/Bengutan Racing), a 3s687

4º – Victor Miranda (Toyota Corolla/Delinte Esports by TK), a 12s114

5º – Gustavo Foizer (Toyota Corolla/Aclat Racing), a 15s457

6º – Ralph Benítez (Toyota Corolla/Delinte Esports by TK), a 18s458

7º – Jackson Resende (Toyota Corolla/Delinte Esports by TK), a 20s974

8º – Daniel Mageste (Chevrolet Cruze/W2 E-ProGP), a 24s841

9º – Luiz Felipe Tavares (Toyota Corolla/Bengutan Racing), a 28s836

10º – Lucas Murno (Toyota Corolla/Bravo Snow Schatten), a 34s876

11º – Luizinho Gonzaga (Chevrolet Cruze/AC7 E-Racing Team), a 35s333

12º – Pedro Martins (Toyota Corolla/BlueMacaw eMotorsports), a 36s266

13º – Arthur Targa (Toyota Corolla/Kings Simuladores), a 45s217

14º – Murilo Leonel (Chevrolet Cruze/AC7 E-Racing Team), a 48s366

15º – João Piana (Toyota Corolla/Kings Simuladores), a 51s271

Volta mais rápida: Victor Tieri, 1min35s269, volta 2



Pro-Am (15 primeiros)

1º – Gelson Xavier (Toyota Corolla/Hub Racing), 31 voltas

2º – Felipe Mota (Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team), a 0.746s

3º – Gabriel Felipe (Toyota Corolla/Oak Racing Team), a 1s938

4º – Bruno Campos (Toyota Corolla/Hub Racing), a 24s050

5º – Felipe G Oliveira (Toyota Corolla/Team Brasil Racing), a 24s572

6º – Ulisses Mantovani (Toyota Corolla/Rosso E-Sports), a 30s502

7º – Fernando Signoretto (Toyota Corolla/Sub Racing), a 30.759

8º – André da Croce (Chevrolet Cruze/Union Esports), a 31s467

9º – Alexandre Spanholo (Toyota Corolla/Bengutan Racing), a 32s515

10º – Rodrigo Pedroso (Toyota Corolla/Track Friends), a 40s508

11º – Jonathan Guizilin (Toyota Corolla/Costa Racing), a 40s863

12º – Fabio Candido (Toyota Corolla/Team Brasil Racing), a 44s071

13º – Fernando Takahashi (Toyota Corolla/Rosso e-Sports), a 48s093

14º – Rodrigo Luiz (Toyota Corolla/Independente), a 53s846

15º – Everton Novacki (Toyota Corolla/Warriors Setups), a 55s239

Volta mais rápida: Gelson Xavier, 1min36s483, volta 2



Calendário Primeira Fase

Etapa 1: Interlagos (06/06)

Etapa 2: Road America Full Course (20/06)

Etapa 3: Hungaroring (04/07)

Etapa 4: Okayama Full Course (18/07)

Etapa 5: Circuito do Algarve (25/07)

Etapa 6: Hockenheim (01/08)



Calendário Segunda Fase

Seletiva entre 5 e 12 de agosto

Etapa 1: Nürburgring (22/08)

Etapa 2: Road America (05/09)

Etapa 3: Suzuka (19/09)

Etapa 4: Ímola (03/10)

Etapa 5: Spa-Francorchamps (17/10)

Etapa 6: Interlagos (31/10)

Super Final: entre 14 e 15 de dezembro, em Interlagos, no fim de semana da Super Final BRB da Stock Car Pro Series.