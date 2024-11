Com Dia da Consciência Negra, novembro passa a ter 3 feriados; veja datas

O mês de novembro que começa nesta sexta-feira (1) terá três feriados, sendo dois durante a semana e um que cai no final semana.

O primeiro é o Dia de Finados, celebrado neste sábado (2), que impede a emenda -quando um dia útil fica entre um feriado e um final de semana, permitindo um período de descanso mais longo.

O próximo será o da Proclamação da República, em 15 de novembro, que cairá em uma sexta-feira. O último do mês é o da Consciência Negra, no dia 20, que caíra numa quarta, que também dificulta a emenda.

Esse é o primeiro ano em que a Consciência Negra será comemorada como feriado nacional. A lei foi sancionada pelo presidente Lula (PT) em dezembro do ano passado.

Esses são os últimos feriados do ano antes do Natal, que cairá em uma quarta-feira, o que também dificulta a emenda. Uma semana depois será o feriado de 1º de janeiro.

Esse ano teve menos feriados prolongados que 2023. Quatro feriados nacionais caíram no final de semana: Tiradentes (em um domingo); Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados (em sábados). Os trabalhadores tiveram somente quatro feriadões, com emenda: três no primeiro semestre do ano e o quarta na Proclamação da República.

O calendário de 2023 teve sete ‘feriadões’ das 11 pausas nacionais, e em três deles havia possibilidade de ponto facultativo ou de emendar, quando o empregador não é obrigado a dar folga ao funcionário.

O calendário de feriados de 2025 deve alegrar os brasileiros após um 2024 com menos emendas. Dos 13 feriados nacionais, nove cairão em dias úteis de trabalho, podendo render folgas prolongadas. Ainda haverá as datas comemorativas estaduais e municipais, que dão direito a descanso extra a quem morar no local.

Em 2025, os feriados nacionais serão o Ano-Novo, Sexta-Feira Santa, Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalho, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República, Dia da Consciência Negra e Natal. Além das seis datas de ponto facultativo, sendo elas o Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas, Corpus Christi e as vésperas de Natal e Ano Novo.

Confira o calendário de feriados nacionais em 2025

Janeiro

1º de janeiro (quarta-feira): Confraternização Universal – feriado nacional Março

3 de março (segunda-feira): Carnaval – ponto facultativo 4 de março (terça-feira): Carnaval – ponto facultativo 5 de março (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas – ponto facultativo válido até as 14h Abril

18 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa – feriado nacional 20 de abril (domingo): Páscoa – feriado nacional 21 de abril (segunda-feira): Tiradentes – feriado nacional Maio

1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalho – feriado nacional Junho

19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi – ponto facultativo Setembro

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil – feriado nacional Outubro

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional Novembro

2 de novembro (domingo): Finados – feriado nacional 15 de novembro (sábado): Proclamação da República – feriado nacional 20 de novembro (quinta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra – feriado nacional Dezembro

24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal – ponto facultativo após as 14h 25 de dezembro (quinta-feira): Natal – feriado nacional 31 de dezembro (quarta-feira): Véspera do Ano-Novo de 2026 – ponto facultativo após as 14h