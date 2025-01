São Bernardo reforça cuidados com a saúde mental no Janeiro Branco

Com o objetivo de ampliar os cuidados com a saúde mental e emocional da população, a Prefeitura de São Bernardo promove, durante o Janeiro Branco, uma série de ações nos equipamentos da rede de saúde e proteção social do município. Entre as iniciativas de destaque está a Copa CAPS, um torneio de futsal que reúne pacientes dos nove Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade.

Coordenada pela Secretaria de Saúde, a competição tem como missão promover a socialização, o trabalho em equipe e a inserção dos pacientes no esporte, evidenciando a atividade física como uma importante ferramenta terapêutica. Familiares e amigos dos pacientes também participam da ação, contribuindo para o fortalecimento dos laços e o sucesso da iniciativa.

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, destacou a importância das ações de conscientização e valorização do Janeiro Branco na cidade. “A Copa CAPS é uma das grandes ações que estamos promovendo ao longo deste mês. O cuidado com a saúde mental é um dos compromissos da nossa gestão e vamos continuar investindo em cuidado e qualidade de vida para a nossa gente”, sustentou.

Nesta sexta-feira (24/1) foi realizado o segundo dia de disputas, no Ginásio Poliesportivo Eder Simões Barbosa, localizado à Estrada Poney Club, 148, no Jardim das Orquídeas. A grande final e a premiação estão programadas para o dia 31 de janeiro, no mesmo local.

Neste ano, cerca de 30 pacientes participam da Copa CAPS, em um formato de pontos corridos, com os times formados no momento das partidas. A competição se consolida como uma importante ferramenta terapêutica, auxiliando os pacientes a desenvolverem habilidades como cooperação, persistência e resiliência. Além disso, o esporte contribui para a autoestima e a capacidade de lidar com adversidades, favorecendo a vinculação ao tratamento e o autocuidado.

Para o secretário de Saúde de São Bernardo, Jean Gorinchteyn, o Janeiro Branco é uma grande oportunidade de conscientizar sobre o significado dos cuidados com a saúde mental, e ainda reforçou que é necessário fomentar cada vez mais ações que visam trazer qualidade de vida à população. “A Copa CAPS é só uma das grandes ações que estamos promovendo em todos os cantos da cidade. Através do esporte, podemos proporcionar uma nova perspectiva de vida para a nossa gente, por isso projetos como esse serão realizados durante todo o ano”, frisou.

REDE DE SAÚDE MENTAL

A Prefeitura de São Bernardo mantém uma ampla rede de atendimento à saúde mental, composta por 35 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nove CAPS. Esses equipamentos oferecem suporte por livre demanda, sem necessidade de agendamento, ou por encaminhamento das UBSs, atendendo casos mais graves.

A Copa CAPS integra o conjunto de ações do Janeiro Branco que busca, além de promover a saúde mental, combater preconceitos e humanizar o tratamento de pacientes em reabilitação psicossocial. “É fundamental destacar a importância dessas iniciativas para mostrar que cuidar da saúde mental é essencial e acessível. A Copa CAPS vai além do esporte, ela transforma vidas”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.