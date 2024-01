Com contrato até junho de 2025, Joelinton pode deixar Newcastle já neste ano, diz técnico

Fora dos gramados desde o dia 06 de janeiro, quando sofreu uma lesão na coxa durante o confronto com o Sunderland, pela Copa da Inglaterra, o volante Joelinton, que passou por uma cirurgia no local, pode estar com os dias contados no Newcastle, ao menos foi o que afirmou o técnico Eddie Howe na coletiva de imprensa. O atleta tem contrato até 30 de junho de 2025.

“Como técnico, estou determinado na permanência dele. Amo ele como pessoa e como jogador, esse é o meu desejo, para ele assinar um vínculo de longo prazo. Mas há mais do que isso. Há o que ele deseja. Antes de assinar qualquer coisa, o Joelinton tem que estar feliz com tudo. Não estamos nesse ponto ainda. Há a possibilidade (de venda) neste caso, mas não sei. Dezoito meses é um tempo perigoso para o clube. O Newcastle precisa fechar um longo contrato com ele, ou há a possibilidade de vendê-lo no verão. Essa é a realidade”, afirmou o treinador.

Joelinton tem previsão de retorno aos gramados em março, quando deve começar a definir o seu futuro na equipe inglesa, na qual já defende por cinco temporadas. O Newcastle teme perdê-lo de graça e, por isso, estuda uma possível venda na próxima janela de transferência. O brasileiro vinha sendo cotado nos principais clubes da Alemanha e da própria Inglaterra.

O brasileiro, de 27 anos, já tem 180 jogos com a camisa do Newcastle e 25 gols marcados. Além do clube inglês, já defendeu o Hoffenheim, da Alemanha, o Rapid Wien, da Áustria, além do Sport, clube no qual pretende se aposentar.

Sem Joelinton, recém-operado, o Newcastle volta a campo na terça-feira, às 17h15 (horário de Brasília), para enfrentar o Aston Villa, no Villa Park, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês O clube do brasileiro está no meio da tabela de classificação, longe da briga por vaga nas próximas edições dos torneios europeus.